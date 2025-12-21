「我們必須去了解凶嫌的生命史」案發一天後...小燈泡媽媽沉痛發聲了

北市日前發生隨機殺人案，包括凶嫌在內，4死11傷，被視為治安良好的台灣，因為這起事件，吸引了世人的目光。「小燈泡媽媽」、時代力量黨主席王婉諭在案發後，決定鼓起勇氣跟大家聊聊，她用千字長文，分享她的想法，提出呼籲，期盼我們還能找出人性的光。

王婉諭。（圖／臉書）

王婉諭臉書發文如下：

看著新聞、社群，真的有很多自然帶入的情緒，讓我難以承受。

我相信，也有很多人的心情非常低落。

如果你也是這樣，請先暫時關掉社群、把手機放旁邊，去做一些讓你覺得安心的事，然後好好睡一覺。照顧好自己的心情，是現在最重要的事。

廣告 廣告

但如果你想聊聊，或想知道自己能做些什麼，我想把我的想法分享給你。

民眾哀悼獻花。（圖／中天新聞）

一開始，在滿滿的負面訊息中，我還是努力尋找能讓我相信人性的光。

北車星巴克的店員，在犯人點燃煙霧彈的那一刻拉下鐵門，保護了裡面驚慌失措的客人；誠品梯間的服飾店員，明明害怕得發抖，仍伸手把逃命的人拉進倉庫；目睹事發經過的日本記者，看到騎士倒下後毫不猶豫衝上前，用雙手按住傷口。

這些溫柔的行動，都是真實存在的。

但在光的背後，依然是巨大的悲傷。

日本記者守護的那位機車騎士，最終宣告不治。他只是騎著機車，經過事發經過，卻在毫無抵抗的情況下，無辜的失去生命。

充滿正義感的 57 歲余姓男子，在北車孤身對抗凶手，在凶手準備拿出汽油彈的時候出手攔阻，意外導致凶手的行李箱起火，阻止了可能更大的傷亡，卻犧牲了自己。

凶嫌作案畫面。（圖／民眾提供）

事發後，我看到很多人在問：「為什麼路人都沒有反應？」、「為什麼看到凶手拿刀走過去，沒有車要去撞他？」

相信我，在那一刻，人是沒有辦法反應過來的。

從小到大，我們的生命經驗告訴我們，台灣社會很安全。我們習慣相信這片土地、相信身邊的陌生人。所以當危險突然出現在眼前時，你只會愣住。

這是台灣的幸運，但也是我們的脆弱。

更何況，當你看到鮮血、看到絕對的暴力時，面對無法辨識的景象，身體一定會僵住。

＿

事件至今，網路充斥著各式各樣的陰謀論：凶手不只一個、墜樓的只是替身、凶手有國籍疑雲、背後有集團操控、是恐怖攻擊。

但警方今天已經證實：凶手是一名孤狼，這不是組織攻擊，而是單獨、預謀的隨機傷人。所有的陰謀論，很可能都只是揣測。

我理解大家在面對突發事件時，會焦慮、會想找答案。

但我想告訴大家，請不要輕易傳播這些恐懼。

因為台灣社會在此刻已經足夠受傷，我們承受不起對立與撕裂，更承受不起分化、猜忌、懷疑。

＿

有人會問：既然他不是被授意、沒有被操控，為什麼他會不惜性命，做出這麼凶殘的事情？

這可能也是我一輩子都會問的問題。

隨機傷人的成因複雜，且凶手也已離世，我們或許永遠無法知道完整答案。

但我們必須去了解他的生命史，試著找出可能的蛛絲馬跡。

今天，我看到受害者家屬跟卓榮泰院長説：「請找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。」

這也是我曾想知道的答案。

這不只是家屬的提問，也是整個社會的提問。

政府應該著手調查、建構凶手的生命經驗，讓大家知道：是什麼樣的過往，才鋪成了通往地獄的道路。

那我們可以做什麼？

也許和你想的不一樣：我希望大家，好好的吃飯、好好的生活、好好的睡覺，盡可能不要改變你的生活。

我不知道凶手的動機。

但或許他這麼做，是想要成為焦點、想要讓社會恐慌，想要證明自己的存在可以讓社會留下傷痕。

越是如此，我們越不能讓恐懼得逞。

不能讓下一個心懷扭曲的人，看見可以模仿的空間。

＿

我曾說過，希望大家可以當個「多管閒事」的人。但這樣的多管閒事，必須建立在保護好自己的前提之下。

如果你看到有人拿著刀對著你來，跑就對了。

先設法保護好自己，你才可以成為拉下鐵門的店員、成為幫忙急救的人，成為伸出援手幫忙的那個人。

＿

若你還是覺得不安，我也非常能理解。

如果你想做點什麼，我希望大家都可以從平時做起，試著做好準備。

帶個哨子、防身噴霧；學個基本防身術、保持運動習慣。可以的話，希望你也可以去上急救、防災的課程，讓你在關鍵時刻成為願意伸手的人。

＿

最後，我要不厭其煩的呼籲媒體，還有使用社群媒體的大家。

請不要放大恐慌、不要過度播放案發畫面，更不要讓情緒帶著我們走。我們要從經驗中學習，但不要讓恐慌擴散。這不僅是凶手的目的，更是模仿犯的溫床。

即使經歷了這麼多，我仍相信台灣社會的溫暖與互助，會讓我們度過每一個難關。

在不安的時刻，更需要集體的冷靜、相互的守望。

恐懼可以傷害我們，但不能塑造我們。

我們絕不能讓凶手奪走我們對這座島嶼的信任。

延伸閱讀

台北隨機殺人案震驚社會！蔣萬安下令各局處「總動員」全市警戒

網傳張文是大陸新住民二代？陸委會譴責假訊息：有心人士刻意激化對立

張文鬧區揮刀釀死傷！派翠克發聲挺死刑：犯錯就該受懲罰