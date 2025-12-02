《我們意外的勇氣》薛仕凌、劉若英大談相差12歲的姐弟戀！7點評價：導演真實人生改編、故事平凡卻精準描繪現代人的關係焦慮
影片以一場突如其來的懷孕意外為開端，描繪一對年齡相差12歲的情侶如何在現實壓力、身體極限與情感不確定中，重新思考「愛」與「承擔」的意義。故事靈感來自導演自身經歷，題材雖平實，卻以真實細節與克制敘事獲得好評。整體而言，《我們意外的勇氣》並非以情節取勝，而是透過一個家庭誕生的過程，呈現台灣社會中關於年齡差距、職涯壓力與生育焦慮。
看點1.《我們意外的勇氣》在演什麼？劇情簡述
故事聚焦於資深藝人經紀人樂芙（劉若英 飾演）與年輕廣告導演柏恩（薛仕凌 飾演）之間的姐弟戀。兩人交往多年，卻始終未對未來作出明確承諾，年齡差距與原生家庭創傷成為兩人心中無法觸碰的話題。在樂芙45歲生日當天，她在處理藝人醜聞時突然昏倒，隨後被診斷出懷孕，由於身體曾動過手術、僅剩半個子宮，她被迫長期臥床安胎，這場意外讓原本迴避承諾的兩人被迫面對現實。
故事主要發生在醫院的安胎病房內，狹小的空間成為兩人情感的試煉場，有著樂芙在被動與脆弱中學習信任，也有柏恩則在責任與自由間掙扎，導演也透過這個封閉場域，探討現代伴侶面對突發事件時的情感結構，也反映社會中對「成熟愛情」的現實壓力。
看點2.「故事平凡無奇，但卻溫暖的一拳打中」
主演薛仕凌曾表示，初次閱讀劇本時覺得「平凡得幾乎沒有爆點」，但隨著深入理解，反而被劇本真實的情感所打動，意味著這部作品並未依靠戲劇性的轉折或華麗的敘事，而是以具體細節與日常語言，精確呈現關係中的焦慮與拉扯。
電影結構上採取穩定節奏，鏡頭語言延續導演過去拍攝MV的細膩特質，多數場景以固定鏡位拍攝，讓情感在空間壓縮中自然醞釀，病房內長時間的靜止、監測儀器的滴答聲與醫療器械的白光，共同構成一種冷靜卻緊繃的氛圍，觀眾能感受到人物心理的重量，而並非透過狗血的情節推動，這種節奏的選擇與導演背景息息相關，游紹翔出身廣告與MV圈，曾為五月天、梁靜茹、王心凌等藝人執導超過500支影像作品，他形容：「拍MV像憋氣游到對岸，拍電影則是潛入深海。」從劇本開發到剪接歷時三年，約五千萬元預算中有一千兩百萬元來自國片輔導金。這份嚴謹與耐性，也讓他能在長篇節奏中保留生活的節點，而非強求高潮。
國際影展評論普遍肯定這種克制的拍攝風格，外媒評價：「《我們意外的勇氣》並非催淚式家庭劇，而是一部透過空間控制情緒的作品。」這種風格讓電影在亞洲各地影展都受到矚目。
看點3.《我們意外的勇氣》改編自導演游紹翔的真實故事
《我們意外的勇氣》是導演游紹翔首部劇情長片，劇本改編自他與妻子10多年前的親身經歷，當時他的伴侶因高齡懷孕且子宮受損，被迫長期臥床安胎，游紹翔在陪伴過程中，經歷了情緒壓力與生活崩解，這段經驗成為他日後創作的核心。
在疫情期間，他終於有時間回顧那段時光，並開始撰寫劇本，為避免過度私人化，他邀請編劇曾莉婷共同執筆，加入女性觀點，使劇本兼具男性的旁觀與女性的內在心理描寫，導演在拍攝前進行多次田調，重新訪問當年的主治醫師與護理師，確認醫療細節與手術過程，以確保真實性。這份嚴謹的態度讓電影兼具紀錄性與戲劇性，也使故事超越個人經驗，成為一種普遍的生命敘事，導演在宣傳時表示，他希望這部電影不是重現個人故事，而是探討「面對未知的勇氣」，他談到：「每個人都會遇到突發事件，重點是如何面對，而不是如何避免。」這句話也成為整部電影的核心精神。
看點4. 劉若英獲第62屆金馬獎最佳女主角提名
這是劉若英睽違13年再次擔綱電影女主角，她飾演的樂芙是一位在職場上自信獨立、私下卻充滿不安的女性，為了詮釋角色，她特地研究孕婦安胎的身體狀態，甚至依照醫師指導調整呼吸節奏。劉若英約有95%的戲份都在病床上完成，這樣的限制迫使演員必須在極小的肢體範圍內傳達情感，她以極度克制的表演方式呈現角色的脆弱與堅強，沒有煽情的哭戲，也沒有激烈的爆發，情緒完全透過眼神與語氣的微調完成。
劉若英以此角色入圍金馬影后，評審肯定她在靜態環境中維持角色張力的能力，也認為這個角色呈現出台灣當代女性在事業與家庭間的現實困境，她自己形容這次演出「像重新學會呼吸」，因為在有限空間中維持真實情緒，是比想像更高難度的挑戰。
看點5. 薛仕凌與劉若英詮釋相差12歲的姐弟戀
電影的情感張力很大一部分來自兩位主角的互動，薛仕凌飾演的柏恩是一位仍在職涯起步期的廣告導演，面對年長12歲的伴侶，他既崇拜又焦慮。導演刻意不把年齡差設成衝突焦點，而是作為關係的潛在張力，兩人雖情感深厚，卻對未來規劃出現落差。樂芙面臨生育時限與健康風險，柏恩則對婚姻與育兒尚未準備，這種現實的差距，使他們的對話永遠在模糊邊界徘徊。
兩位演員的表演化學建立在信任上，薛仕凌表示，與劉若英合作初期壓力極大，但後來發現她在現場相當放鬆，「會討論角色，也會閒聊」，讓這種自然互動反而讓情感更真實；從劇本層面來看，導演用大量細微對話呈現兩人如何從逃避走向坦誠，副線角色的安排亦為主題增添層次，像是卜學亮飾演的甘蔗汁店老闆、大霈飾演的幼兒園老師，分別象徵生活中不同階段的選擇與現實，這些角色不僅調節節奏，也讓主線的關係更具參照。
看點6. 從安胎室看人生的壓力與親密
《我們意外的勇氣》的主要場景幾乎都發生在醫院安胎室，導演將這個空間視為象徵，「胎兒在有限的子宮中成長，父母則在狹小的病房裡學習共存。」這樣的雙重封閉，讓角色與觀眾同時感受到時間的停滯與空氣的壓縮。導演在設計場景時特別注意比例與高度，讓鏡頭能呈現「被困住」的感覺；美術團隊在棚內重建病房，牆面可移動以利拍攝，但空間仍維持壓迫感。攝影師陳麒文的鏡頭運動細微卻有節奏，常以高角度或俯拍呈現人物的無力感，搭配極簡配樂減少情緒暗示，使觀眾能自行感受氛圍。安胎室的劇情變化也呼應主題，包含起初冷漠壓抑，後期轉為理解與合作，樂芙在被迫靜止中學會接受協助，柏恩則從旁觀者變為照顧者，這段關係的變化不依賴外部事件，而是在空間壓力中自然生成。因此，這個病房不僅是故事場景，更是關係的縮影，導演透過空間控制節奏，讓親密從隔閡轉為互信。
看點7. 是為了提升生育率拍的一部片嗎？
由於電影主題與「生育」議題緊密相關，部分評論認為它帶有「鼓勵生育」的意圖，不過導演游紹翔在訪談中已明確否認這項說法，強調創作出發點來自自身經驗，而非任何政策導向。
儘管如此，《我們意外的勇氣》仍不可避免地被放入台灣低生育率的社會語境中解讀，多家外媒指出，本片的核心並非宣傳生育，而是關於「生命的脆弱」與「兩性關係的重構」，評論認為，電影將懷孕描繪為生命與死亡之間的掙扎，而非政治口號式的倡議，影片在敘事結構上以「選擇」為主題軸心，無論是「要不要生」或「要不要留」，都被處理為現實生活中的抉擇，而非道德判斷，但是導演維持中立立場，避免將懷孕神化為救贖，或貶為懲罰，而是呈現個體在現實條件下如何做出屬於自己的決定。
最終，《我們意外的勇氣》關注的重點並非結果，而是「面對未知」的過程，這也正是導演游紹翔對作品最清楚的定義，意外無法避免，但選擇如何面對，才是真正的勇氣所在。最終，電影沒有給出明確答案，只留下冷靜的一句話：「意外無法避免，而面對的方式，才是我們真正的勇氣。」
延伸閱讀
Netflix年末壓軸！金多美、朴海秀災難鉅作《巨洪》5大亮點，末日到來的極限求生
《動物方城市2》告訴我們的人生啟示：「關係要修，不是等它報廢！」
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前 ・ 25
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 21
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 136
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 31
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 9
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 50
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 62
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 6