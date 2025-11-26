即時中心／高睿鴻報導

為維持一黨專政的獨裁體制，中國共產黨往往嚴厲打壓各種抗議活動，但最近貴州省卻驚傳大規模衝突，因該省息烽縣實施「強制火葬」政策，不僅硬性要求居民死後得進行火化，更誇張的是，竟還打算刨挖已入土的遺體火化。部分居民聽到官方派人挖屍，又急又氣地趕到現場抗議、更與官員爆發激烈衝突；甚至，還有憤怒的當地民眾，竟在現場怒嗆「如果共產黨是挖祖墳的，先把習近平的祖墳挖了再說！」。

社群媒體近日流傳一段影片，貴州省為實施強制火葬政策，近日竟打算挖出石硐鎮木杉村一具已下葬的屍體；此舉引發居民怒火，揚言若繼續挖屍，他們肯定會冒死阻攔。為此，甚至有不少民眾，晚間趕赴各家墳墓旁「守衛」，深怕一個不注意，就會有官員漏夜偷挖屍。

廣告 廣告

快新聞／我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光

貴州省實施強制火葬政策，引發居民強烈不滿上街抗議。（圖／翻攝自X）

另一方面，附近的水頭村同樣陷入混亂，據悉，息烽縣副縣長竟為了強索遺體，直接打死了亡者的妹妹；憤怒的村民於是聚眾抗議，示威人數一度達到幾百人，但當事人早已腳底抹油開溜了。

對於中國罕見出現暴力抗議，外媒「衛報」指出，若官方的政策涉及非常私人的事物，包括嚴重打擊個人生計、或是過度干預文化及祖先事務，抗議動力就會相當強大、持續時間更久、群眾更願意冒著遭到鎮壓的風險，向官員表達意見。

快新聞／我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光

貴州省實施強制火葬政策，引發居民強烈不滿上街抗議。（圖／翻攝自X）

快新聞／我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光

貴州省實施強制火葬政策，引發居民強烈不滿上街抗議。（圖／翻攝自X）

而中國官方近年持續宣稱，人民「厚葬」的習俗不文明，必須不斷推動殯葬改革；但相關強制政策、以及刨屍等手段，讓相當多民眾表達憤怒，因此引起一系列抗議活動。





原文出處：快新聞／我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光

更多民視新聞報導

台灣網紅吃「霸王餐」被捕 欠「百萬」房租後果慘了…

學長剪髮學妹「拖行3分」 疑當事人發聲「曝動手關鍵」

怎麼又是你！黃子佼持有性影像二審剛宣判 今涉肇逃遭起訴

