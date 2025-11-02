「我們撐了45分鐘！」攻城獅關鍵失誤葬送贏球機會 劉丞勳談輸球心情

新竹御嵿攻城獅新秀狀元劉丞勳。圖／TPBL提供

新北中信特攻今（2）日主場迎戰新竹御嵿攻城獅，雙方在開局就陷入拉鋸戰，攻城獅靠著本土球員群輪番進攻，首節便建立8分領先優勢，並在上半場持續掌握節奏。特攻則在下半場逐步回穩，靠著洋將馬可、內馬及飛克領軍追分，末節終於在林韋翰兩次妙傳助攻下完成逆轉，終場前9.9秒靠內馬強勢切入拋射得手，加上攻城獅最後發球出現致命失誤，特攻最終以94比91逆轉勝出，在主場喜迎二連勝，本季戰績來到4勝1敗。

飛克此役拿下23分、11籃板、3助攻的全能表現，內馬攻下21分、9籃板、3抄截，馬可繳出17分、11籃板雙十成績，阿巴西雖手感不佳仍貢獻11分與5助攻，簡廷兆命中兩記關鍵三分球得到10分，控衛林韋翰雖未得分，但穩定組織傳出全場最高8次助攻。

攻城獅方面，火力分布相當平均，6人得分達雙位數。外援德魯攻下16分、12籃板，新秀狀元劉丞勳延續亮眼表現，貢獻12分、5籃板，高國豪同樣12分，曾柏喻10分。攻城獅雖一度握有雙位數領先，仍在末節關鍵時刻遭特攻反撲吞敗。

賽後攻城獅總教練威森表示，球隊整體表現仍相當不錯，但在最後階段執行細節不夠徹底，成為無法守住勝利的主因。「籃球是一場48分鐘的比賽，不能只維持三節或幾分鐘的強度與專注度。其實最後我們是有機會的，只是沒有好好把握。」威森強調球隊努力的態度讓教練團充滿信心，並勉勵球員在面對膠著戰況時要學會更有效地收下勝利。

主控高國豪則坦言，球隊開賽在防守端展現強勢壓迫，但到第四節最後階段精神或生理上都有些下降，這是經驗與細節仍需調整的地方。高國豪也稱讚劉丞勳在防守端的貢獻。

劉丞勳則說，自己隨時保持準備，「因為不知道什麼時候教練會叫到我的名字。」劉丞勳認為球隊方向是正確的，雖然這場輸球但仍是寶貴經驗，「教練說強者不會連輸兩場，這場球我們堅持了45分鐘，最後被逆轉，反而是很好的經驗，下一場如何調整才是重點。」



