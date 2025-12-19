「我們支持台灣」！捷克手搖飲店遭中國客洗負評 台灣網友已抵達戰場

捷克手搖飲店內掛有「我們支持台灣」服飾，立場引起中國顧客不滿。圖／翻攝自Threads@looteacz

捷克布拉格（Prague）一家手搖飲店「Lootea」，堅持用台灣原料製作珍珠奶茶販售，其中店內掛著「我們支持台灣」字樣連帽衫，還別上「民主自由的台灣人」布條支持台灣，相關行動引起中國顧客不滿，Google評論區被灌滿負評；消息一出，台灣網友紛紛前往評論區聲援老闆，更將店家列入旅遊行程以行動回饋，而老闆也回應此事。

從Lootea官方社群可見，店內不僅掛有「我們支持台灣」字樣服裝，別上顧客贈送的「民主自由的台灣人」、「堅強獨立的台灣人」布條，今年7月還有顧客在留言板上寫下「大罷免，大成功」字句，令老闆「感觸很深」。

老闆表示，客人在留言板上的留言「真的讓我感觸很深」。圖／翻攝自Threads@looteacz

不過店家挺台灣立場引起中國顧客不滿，紛紛至Google評論區留下「第一次見到台獨」、「台獨全家爆炸」、「台獨4000+」等1星評論，相當困擾；而根據《中央社》報導，Lootea主打「珍珠奶茶」系列，由捷克越南裔Tomás Dinh、Patrik Dinh兩兄弟於2021年創立。

其中Patrik向《中央社》透露，2人支持台灣，且所有茶葉、珍珠、糖漿均來自台灣，雖然試過中國的材料，「但真的沒有台灣的好」；針對挺台原因，Patrik舉例就像俄羅斯與捷克之間，「我們不喜歡中國的共產主義。」

Patrik續指，雖然「許多捷克人因俄羅斯攻擊烏克蘭而批評俄羅斯」，而「這跟我們支持台灣而非中國是一樣的」，不過他也強調「並沒有討厭中國人」，無論客人來自哪裡都會服務。

捷克手搖飲店立場引起中國顧客不滿。圖／翻攝自Threads@looteacz

消息一出，網友也在社群分享，事實上店家早在去年就曾被中國顧客惡意洗負評，直到近日再度發生，網友也紛紛湧入Google評論區聲援老闆、檢舉不實言論，更將店家加入行程，決定明年親自前往消費，以行動支持。



