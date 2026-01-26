「我們救不了英特爾！」台積電前副總剖析美日晶片困局與台灣「黑魔法」優勢

要聞中心／綜合報導

在近期備受矚目的訪談節目《論政天下》中，台積電前副總經理、現任台積電文教基金會顧問陳建邦，針對全球半導體局勢拋出了震撼彈。面對市場傳言美國政府希望台積電「出手相救」或併購英特爾（Intel）的說法，陳建邦直言不諱地表示：「我們救不了英特爾」，並深入剖析了台積電稱霸全球背後的「黑魔法」與「台灣社會」因素。

英特爾示意圖。（圖／企業臉書）

以下為本次訪談的關鍵精華與獨家觀點整理。

談英特爾困局：文化衝突與技術瓶頸

針對外界關於台積電是否可能接手或援助英特爾的傳言，陳建邦給出了極為篤定的否定答案。他認為問題的核心不在於資金或技術轉移，而在於企業文化與人性；直言：「我們救不了Intel啦，我們沒有這個本事。……美國人很自大，他不會聽你的。」

陳建邦進一步分析英特爾當前的技術困境，特別是備受關注的 18A 製程。他指出，如果良率（Yield）無法提升，強行量產將導致鉅額虧損。

陳建邦還說，「在這個量產爬坡階段啊，你的良率如果不夠高，量不夠，你是做一片會賠一片，你要流血輸出啊。」

談日本 Rapidus 夢想：下一座工廠在「月球」？

對於日本集舉國之力、試圖透過 Rapidus 公司在 2027 年量產 2 奈米晶片的計畫，陳建邦持保留甚至悲觀的態度。他引用了日本業內流傳的一則軼事，暗示該計畫成功的機率渺茫。

陳建邦透露，Rapidus社長小池淳有一次演講，學生追著問，現在第一個工廠在北海道，下一個工廠會在哪裡？小池淳義就說，下一個工廠在月亮。聽起來很幽默，但有點胡扯，這就是沒指望了，想都不敢想。

他建議日本應參考台積電創辦人張忠謀三十年前給中國發展半導體的建議，不要好高騖遠，應先從「後段封裝」做起，逐步建立實力，這才是更務實的路徑,。

解密台積電的「黑魔法」：不是神話，是無名英雄

外界常形容台積電擁有「黑魔法」才能良率超群，陳建邦解釋，所謂的黑魔法其實源自日本歌舞伎中的「黑子」（Kuroko），意指那些身穿黑衣、在舞台後方默默支撐演出的工作人員。

「這黑魔（法）就是黑子扮演的。…事實上台積電更重視工廠那個穿無塵衣、默默無名的工程師。是沒有他們日以繼夜的努力哦，這工廠也是做不起來的。」他強調，台積電的 Logo 早期曾因為黑點（晶圓上的晶粒）太多，傳真時會糊成一團而修改設計，去除中間的黑點讓「TSMC」字樣浮現，這也象徵著讓外界看不透內部的核心機密與心思。

台積電成功的方程式：Taiwan Society + Morris Chang

當被問及台積電為何能不可複製時，陳建邦提出了一個獨家公式：「TS = Taiwan Society（台灣社會）」。他認為台積電的成功是建立在台灣特殊的社會結構、群聚效應以及張忠謀（Morris Chang）的領導之上。

「為什麼TSMC所有造就（成就）……就是『小而窮』。……我們不是喜歡群聚啊，我們是太小了，只能擠在這裡。」

「我們這個護國神山啊，我說護國神山就是電子立國（日本）排萬古（傳）來的。」

陳建邦更點出台灣工程師的特質與兵役制度有關，經過部隊嚴格訓練的台灣男性，更能適應工廠的高壓環境與服從性，這是其他國家難以複製的人力優勢。

張忠謀的經營哲學：好公司壞消息跑得快

陳建邦也分享了與創辦人張忠謀共事的細節。他回憶張忠謀曾強調，一家好的公司必須對「壞消息」極度敏感；「好公司就是壞消息跑得快。公司聽到好消息都沒聽壞消息，這不是好公司。」

此外，台積電之所以能贏得輝達（NVIDIA）、蘋果等客戶的絕對信任，關鍵在於「誠信」（Integrity）。黃仁勳曾公開表示，沒有台積電就沒有今天的輝達，其核心基礎就是「信任（Trust）」。陳建邦透露，台積電甚至允許客戶透過系統直接查看晶片在工廠內的生產進度，這種透明度建立了深厚的夥伴關係。

事實上，英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）也曾指出，即使台積電（TSMC）在亞利桑那州設廠，也難以真正減少美國對亞洲晶片供應鏈的依賴，除非產業「發生經濟版圖位移」，否則現狀不會改變。

基辛格接受說，他2021年回鍋英特爾後，試圖切割晶圓代工與自家產品線，希望靠代工再次搶回製造領先，但大客戶始終未如預期上門。他坦言，接任後才發現公司狀況比原本想像中還糟，過去5年甚至沒有任何產品準時交貨，基本工程紀律蕩然無存，也凸顯英特爾與台積電競爭力差距逐漸拉大。

面對全球地緣政治的變局，陳建邦認為，台積電雖然擁有「集三千寵愛於一身」的優勢，但也面臨「一枝獨秀」的風險。從救不了的英特爾到追趕中的日本，台積電依靠的並非單一的技術，而是台灣獨特的社會文化與數萬名「黑子」工程師共同築起的護城河。

