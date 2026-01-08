「我們早就失戀了」 何如芸、柯叔元再演夫妻詮釋婚姻裂痕

柯叔元再搭何如芸變「怨偶現在式」，劇中角色金句是：「我們早就失戀，只是現在才分手。」（艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，自2022年首演以來連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，並確定為「封箱演出」，之後不再重演。本劇由近期話題舞台劇《嫌疑犯X的獻身》導演吳維緯擔任編劇與導演，集結吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏、黃人傑等經典劇場卡司，同時推出「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如跨界演出。

《婚內失戀》聚焦婚姻關係中因時間推移而產生的情感變質，描繪三對分別走過5年、15年與30年婚姻的夫妻，如何在日常瑣事與長期相處中逐漸失去愛的連結，讓觀眾一次看見婚姻不同階段的真實樣貌。 其中，何如芸首次演出舞台劇，與柯叔元繼電視劇《阿榮與阿玉》後再度合作，這回在劇中飾演走過30年婚姻、瀕臨離婚邊緣的夫妻。兩人之間「答非所問」的對話與近乎無愛的生活狀態，成為劇中最冷靜也最殘酷的一條情感線，並拋出經典台詞：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」

廣告 廣告

何如芸在舞台劇《婚內失戀》和柯叔元，看劇本時崩潰大哭。（艾彼新創股份有限公司提供）

首次挑戰舞台劇的何如芸坦言，舞台表演的即時性與不可重來，讓她格外期待。她形容角色陳柔安是一個「在婚姻裡得不到所愛的人」，雖然是角色，當然也承載著自身波折婚姻的投射。柯叔元則表示，與何如芸多年累積的默契與人生經驗，使兩人能自然建立新的夫妻關係，並認為劇本寫實卻不沉重，在導演的幽默調度下，以帶有趣味的方式去呈現婚姻的現實。

《婚內失戀》演出時間

《婚內失戀》2026 年 4 月 10 日至 4 月 26 日在水源劇場演出，早鳥價88折（不含藝文票區、搖滾區與視線不良區）。購票請洽 OPENTIX 售票系統。

更多鏡週刊報導

快訊／恭喜！蕭煌奇結婚了 甜喊：請大家為我們祝福

伊能靜杜拜辣秀比基尼 57歲曲線網驚：太牛

阮經天秘交千金女友再破功 遠距情侶同回飯店被抓包