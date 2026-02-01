我們是一百分夫妻，他卻找到另一個靈魂伴侶…離婚不是「想開了」，而是不願變成每天猜忌、憤怒的陌生人
「我真的想挽回這段婚姻，我們之間的回憶是一百分的……我們是靈魂伴侶。 「但後來他跑掉了，回過頭來卻說他找到了另一位靈魂伴侶…… 「不想離婚的人，難道就是錯的嗎？為什麼就一直被說成我們放不下？那個背負太沉重了……
離婚讓我不知道自己是誰
筱筠是一位菁英女性，自律甚嚴。她與丈夫郎才女貌，雙雙事業有成。婚後兩人決定不生育，過著如情侶般的美好生活，婚姻與事業都堪稱勝利組。
然而約三年後，筱筠意外發現丈夫外遇，從此陷入深深的自我懷疑。她原以為自己個性獨立自主，卻無法擺脫丈夫背叛帶來的創傷與憂鬱，身心飽受考驗。夫妻曾接受婚姻諮商，維持了幾年搖搖欲墜的婚姻狀態，最終在她接受個別心理諮商後，決定離婚。
「為什麼決定離婚？」我探問筱筠的離婚動機。
我們可能直觀地想像，筱筠之所以離婚，是因為終於看清那個「渣男」不值得挽回或信任了。也許還會樂觀地以為，她選擇了原諒與和解。
我把這些推測總結成一句話：「妳終於想開了？」
她搖頭：「我再也不願意看見自己變成陌生人。每天處在猜忌、悲傷、憤怒中，甚至變成一個不斷想要控制他人的自己。」
她的這句話，至今仍深深印在我心裡。她的離婚，並不是為了離開「他」，而是為了找回「自己」。
※ ※ ※ ※ ※
自那之後，我開始觀察背叛創傷的生命進程。
我回望淑雯，她是否也在「他人中死去」呢？我好奇她如何死去，又如何活下來。她回顧這段過往，帶著惆悵說：
「我真的想挽回這段婚姻，我們之間的回憶是一百分的……我們是靈魂伴侶。」
「但後來他跑掉了，回過頭來卻說他找到了另一位靈魂伴侶……他當時想同時擁有兩個女人。」
她極力隱忍丈夫外遇的事，沒有向他任職單位揭露這段不倫關係，讓他得以保有工作與名聲。儘管他一度返家修復關係，但幾年後還是再次離家，這次離開後斷絕聯絡，再聯繫時便是提出離婚。
不想離婚的人，被貼標籤傳統、過時
「拉不回來。我們（指她和孩子）就這樣被迫接受嗎？其實我很抗拒……」
「我們是被離婚的人，為什麼就一定要接受？我們不想離婚，可是身邊的人卻說：妳離婚比較好啊……」
「不想離婚的人，難道就是錯的嗎？為什麼就一直被說成我們放不下？那個背負太沉重了。」
淑雯深感自己的選擇權與語言權被剝奪。對於法律與社會一再為「想離婚的人」開方便門，她感到困惑與不平。這個世代的婚姻觀已經反轉，從家族與家庭觀點轉向個人自由，凡阻礙個人自由發展的法規與倫理，皆易被標籤為「傳統」、「過時」。
我試著詢問她丈夫提出離婚的理由，想從他的話語中，稍稍理解淑雯的另一個樣貌與處境。
「他覺得我有控制慾，我不知道六年來他傷得那麼重。」
但她並不認為自己控制他。淑雯沒有查勤，願意重啟關係、尋求諮商，卻總被拒絕。我察覺，她深受功績主義影響，把心理諮商視為「挽回工具」，而非自我療癒的途徑。
內在崩壞，靈魂空洞就啃蝕肉體
我再度挖掘淑雯這六年來的荒原，她形容：「那時是想討好他的淑雯，又『不知道自己是誰』的淑雯，好可憐，是個分裂的我。」
「沒辦法自主，我真的親身經歷到那種不是我想要就能要，不想要就能拒絕的苦痛……我一直糾結，腦力混亂，判斷力下降，以前學過的東西、擁有的能力都不見了。那是一種很實質的創傷，卻難以衡量。」
當內在的我崩壞，靈魂的空洞就開始啃蝕肉體。我在許多家事案件中看過類似的精神景況，總深深震撼我。
她說：「我每天因為他（老公）的事而想死……他對我造成的傷害，讓我每天起床的第一個念頭就是：喔！我可不可以不要睜開眼睛？可不可以不要醒過來？」
※ ※ ※ ※ ※
她墜入了「絕望」。她知道自己所有的努力並不能換來「成功」。然而在六年後，即將走進法院辦理離婚程序時，她卻能在訪談中，對過去的自己說：「活下去！」
「尋求幫助，不要害怕。」她這樣回答，簡潔、充滿力道。
她找親友陪伴，走向宗教的支持系統，也破除了對心理諮商的誤解，擺脫標籤化的迷思，真正開始尋求心理治療。
媽媽，我站在妳這邊
淑雯分享了兩個支持她走下去的關鍵：一個是孩子，一個是對未來的規劃。
她不再沉溺於過去的回憶。
「孩子是我活下去的磐石。」
「因為我已經不知道自己是誰了，只有孩子提醒我：妳是淑雯，妳還是媽媽。」
「媽媽」成了她殘存的存在坐標，也是她與世界的最後聯繫。每當她想放棄，孩子的存在就成了她繼續呼吸的理由。
孩子是淑雯在荒原中仍得以維繫的存在價值，讓她在面臨孤寂吞噬時仍有殘留的意識。身為母親，往往是許多女性最深的角色認同。她提到每當她活不下去時，想到還有孩子需要照顧，就會撐著繼續工作。孩子，是讓她活下去的磐石。
「孩子曾對我說：『媽媽，我還在，我站在妳這邊。』我靠在他肩膀上哭了。」說這段話時，她的臉上浮現久違的愛意。
這孩子，似乎填補了淑雯失落的愛。我一直覺得，母愛是一種非常特別的生命經驗，它讓女性願意為愛而失去自我。
那份孩子給予的愛，彷彿是她失落情感的回聲。母愛，是讓許多女性願意為愛犧牲自己的一種存在方式。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《不將就的勇氣：在徒勞無功、混亂失序的世界裡，找到最堅定的自己》聯經出版，賴芳玉著）
更多幸福熟齡文章
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
罹腦瘤連一張衛生紙都拿不住…英特爾前總經理接受生命「大禮」：不再賣命，把時間花在喜歡的事
其他人也在看
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 8則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
霍諾德再發101幕後照！「1句話」惹台灣網友鼻酸 超狂攝影吊鋼索畫面曝
美國「徒手攀岩大師」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功徒手登頂台北101，震撼畫面在網路上掀起熱議，話題熱度尚未退燒，他今（1）日再度於社群平台「加碼放送」幕後視角，親自曝光拍攝過程中的珍貴畫面，一句「我真的從沒看過這樣的景象」，再次讓粉絲看得感動。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 58則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 143則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 12則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力
中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
像現代人穿古裝？ 周雨彤演歷史劇「太平年」 網喊「太出戲」
耗資3.5億人民幣，由白宇、周雨彤、朱亞文等人主演歷史正劇「太平年」正在熱播，但開篇就赤裸呈現五代十國「人吃人」的極端情...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1則留言
獨家／被酸甩不掉律師身分！歌王霸氣證實：2000件案例寫不完
兩屆金曲台語歌王蘇明淵，有個很特別的身分組合，不只是歌手，也是執業超過20年的律師。兩種看起來截然不同的職業，在他身上卻意外地自然融合；只是這些年來，常有人問他同一個問題，「怎麼每張專輯都在寫案件故事？」他坦言，要跳脫律師視角去寫歌，「真的太難了。」鏡報 ・ 10 小時前 ・ 5則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
周杰倫愛店突暫停營業！ 淡水文化阿給：下代理念不合
新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 5則留言