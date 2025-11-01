我們是「AI第一代」學習人心的安排＃人氣名師鄭憲聰＃資深媒體陳俊廷

世界正在改變，過去並無AI，現在「我們都是AI第一代」！日前採訪AI人氣名師鄭憲聰老師的訪談，並在新創立的MR.CCT新聞影音網播出所創的歌曲「我們是AI第一代」，首開先例將AI入歌，不少社團界朋友致電希望多點AI 的知識，為此，本周日在電台以該歌曲深入講解，正如鄭憲聰老師所言，無論我們是否準備好，我們都已身處其中「我們是AI第一代」。部分影音檔今率先在觀察者影音、銳傳媒等播出。

話説鄭憲聰老師為AI天王級名師真是不假，全球引發短影片震撼的SORA2 還在美國測試未在亞洲推出時，他早在數個月前已在教學演練，他的教學洞燭機先與世界AI風潮同步，今電台前段為高市新娘秘書從業人員職業工會於高市總工會AI課程的短訪與「我們是AI第一代」的詞曲詳解，後為已在上月結束AI課程的高市新美力美業發展協會中主持人參與的心得與創建MR.CCT新聞影音網的系列歌曲，當時SORA2 還為入台，鄭老師已在演練創作解說。

※從一首歌讀懂AI時代：我們「第一代」，如何安排人心？

導言：我們都是「AI第一代」

在當前這個對人工智慧（AI）充滿焦慮與好奇的時代，我們時常在技術的快速演進中感到迷惘。然而，有時候最深刻的洞見，並非來自複雜的學術論文，而是一首簡單的歌。本文將從創作者陳俊廷的一首獨特歌曲《AI第一代》中，發掘幾個關於人機共存時代的深刻反思。正如鄭憲聰老師所言，無論我們是否準備好，我們都已身處其中——「我們是AI第一代」。

takeaways/要旨：來自《AI第一代》的幾點時代反思

1. 共存，而非取代：重新定義人與機器的關係

歌曲開宗明義便提出了一個核心觀點：在人與機器的關係中，重點是合作共存，而不是一場零和的取代遊戲。

人機之間 沒有誰該被替代

這個觀點直接挑戰了當前社會的普遍恐懼。它促使我們從一種「稀缺心態」（認為AI將奪走有限工作機會的零和博弈）轉向一種「協作心態」。後者相信，人機夥伴關係將創造出我們目前無法想像的新價值與新角色，這提供了一個更具建設性與希望的視角，引導我們專注於協作，而非陷入對立的焦慮。

2. 思考的平衡木：過與不及都是陷阱

在資訊如洪水般湧來的今天，我們該如何思考？歌詞用一句極其精煉的話，描繪了現代人的兩難。

想太多會壞 想太少就被淘汰

「想太多會壞」精準捕捉了現代社會對數據驅動決策的過度依賴，這種壓力常導致分析癱瘓、錯失良機。而「想太少就被淘汰」則指向一個更隱蔽的風險：將我們的思辨能力不假思索地「認知外包」給演算法。這種心智上的懶惰，不僅會讓我們失去獨立思考的能力，更容易受到潛在的操縱。這句歌詞提醒我們，必須在批判性思考與果斷行動之間，努力尋找那個脆弱的平衡點。

3. 提問的藝術：「亂問」只會得到「亂答」

歌曲接著點出，與AI互動的品質，其關鍵不在於機器，而在於我們自身。我們輸入的品質，決定了輸出的品質。

「亂問就亂回答 這世界太實在

問不好不是笨 只是還沒醒過來」

這不僅是操作技巧，更是這個時代的核心素養。「提示工程」（Prompt Engineering）是這項能力的技術體現，但其本質遠不止於此。它更像是「蘇格拉底式的詰問」在當代的復興——一種透過精準提問來探索未知、激發洞見的藝術。歌詞溫柔地提醒我們，這並非智力問題，而是一種需要刻意練習與「覺醒」的能力。

4. 當真理不斷更新：我們都需要保持謙遜

在一個知識與「真理」快速迭代的世界裡，任何固步自封的姿態都充滿風險。

當真理在更新 誰敢說自己不會壞

這句歌詞向我們拋出了一個尖銳的提問，挑戰了我們對知識確定性的迷信。它呼籲一種「知識論上的謙遜」（epistemic humility）——即承認自我認知局限的智慧。在AI驅動的演算法可能加劇「回音室效應」、固化意識形態的今天，這種謙遜是至關重要的解藥。它提醒我們，唯一能做的，就是保持開放，以適應這個變動不居的世界。

5. AI的終極課題：學習人心的安排

在歌曲的結尾，出現了最富詩意與哲理的一句，為AI的發展方向提供了深刻的想像空間。

AI第一代 正在學習人心的安排

這句話暗示，AI正在學習的不僅是數據、邏輯與效率，更是人類內心深處複雜的情感、價值觀與難以言說的微妙之處——也就是所謂的「人心安排」。這個觀點極具啟發性，它讓我們思考，AI發展的終極目標，或許不只是成為一個更強大的工具，而是成為一個更深刻理解人性的鏡像。這個視角將AI發展的敘事，從一個計算優化的技術問題，轉變為一場深刻的人文主義探索。

※結語：你想教AI學會什麼？

總結來說，《AI第一代》這首歌以簡潔的歌詞，為我們勾勒出一個深刻的框架。它告訴我們，作為歷史上第一個與AI大規模共存的世代，我們面臨的挑戰不僅是技術的，更是人文的。它要求我們培養協作心態，避免認知外包的陷阱，並踐行知識論上的謙遜。這一切都關乎我們如何思考、如何提問，以及如何在這個變動的世界中安身立命。

身為正在與AI共塑未來的「第一代」，我們希望將什麼樣的「人心安排」傳承下去？這個問題，值得我們每一個人深思。

