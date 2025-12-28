「我們會投票，但不是出自真心」：走進緬甸軍政府精心策劃的大選
在伊洛瓦底江附近的一片荒地上，退休中將、國會議員候選人泰扎喬（Tayza Kyaw）試圖用一場承諾美好未來的演講調動聽眾的熱情。
他是軍方支持的「聯盟團結與發展黨」（USDP）在曼德勒市昂梅亞扎丹（Aungmyaythazan）選區的候選人。
現場約有三、四百人，手裡拿著分發的帽子和旗幟，但在午後的酷熱中逐漸失去興致，有人甚至打起瞌睡。
孩子們在椅子間奔跑玩耍。很多家庭是三月地震的受災戶，希望能得到一些援助。集會一結束，他們便迅速離開。
「虛假」的選舉
週日（12月28日），緬甸人民在軍方奪權近五年後首次有機會參加選舉，當時的政變引發了毀滅性的內戰。
然而，這場被軍閥推遲了很多次的選舉，被廣泛譴責為一場騙局。最受歡迎的政黨「全國民主聯盟」（NLD）已被解散，其領袖昂山素季被關押在秘密監獄中。
投票將分三階段、歷時一個月，但在仍陷入戰火的大片地區根本無法進行。即使能投票的地方，也瀰漫著恐懼與威脅的氛圍。
當BBC嘗試在曼德勒的造勢現場詢問民眾對選舉的看法時，黨派人員阻止我們。一名男子解釋說，他們可能說錯話——他們不知道怎麼跟記者說話。
現場有不少便衣軍事情報人員，這也解釋了人們的緊張。在這個獨裁政權下，僅僅點讚批評選舉的Facebook頁面，或使用「革命」一詞，都可能被定罪。即使是親軍方的黨員，也擔心讓外國記者問未經審查的問題會帶來後果。
曼德勒街頭同樣充滿恐懼。在一個賣新鮮江魚的市場攤位，顧客們拒絕回答對選舉的看法。一人說，我們沒有選擇，只能投票。魚販則趕我們走：「你會給我帶來麻煩。」
只有一名女子敢坦率表達，但我們必須找個隱蔽的地方，並隱藏她的身份，才能聽到她的意見。
「這場選舉是謊言，」她說，「每個人都害怕，每個人都失去了人性和自由。太多人死了、被虐待，或逃到其他國家。如果軍方繼續掌權，怎麼可能有改變？」
她表示自己不會投票，但知道這樣做有風險。
軍方在七月頒布新法，將「任何演講、組織、煽動、抗議或散發傳單以破壞選舉過程」定為犯罪。
本月初，2021年政變後首批抗議者之一、醫生泰扎山（Tayzar San），因散發呼籲抵制選舉的傳單，成為首批被控違法的人之一。軍政府懸賞緝捕他。
9月，仰光三名青年因張貼子彈與選票箱並列的貼紙，被判處42至49年徒刑。
在曼德勒皇宮紅磚牆下，一張巨大的紅色海報命令：「合作並粉碎一切危害團結的人。」
在這種威脅氛圍下，根本無法想象會有任何接近自由的選舉。
將軍的賭局
然而，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）如今卻顯得意氣風發。他似乎相信這場異常的選舉，能賦予他過去五年未能獲得的合法性，即使全國有相當於一半的地區完全不投票。
他甚至出席仰光大教堂的聖誕彌撒，譴責「個人之間的仇恨和怨恨」導致「支配、壓迫和暴力」。
這番話出自一名被聯合國和人權組織指控對羅興亞穆斯林犯下種族滅絕罪的人。據武裝衝突地點和事件數據項目（ACLED）的信息，他的政變引發的內戰已造成9萬人死亡。
敏昂萊的選舉賭局獲得中國的全面外交支持，這個一黨制國家耐人尋味地為這場多黨選舉提供技術和資金援助。亞洲其他國家也可能勉強接受。
敏昂萊的軍隊在中國與俄羅斯武器的加持下，重新奪回過去兩年失去的部分領土。他顯然希望在一月底的第三階段選舉中納入更多收復的地區。
隨著昂山素姬和「全國民主聯盟」（NLD）被排除，「聯盟團結與發展黨」（USDP）幾乎篤定勝選。在2020年最後一次自由選舉中，「聯盟團結與發展黨」僅獲得6%的議席。
一些觀察人士指出，敏昂萊在政權內部甚至在自己黨內都不受歡迎，領導能力備受質疑。他可能在選舉後繼續擔任總統，但權力將因議會政治的恢復而部分削弱，哪怕沒有了那些在2020年贏得席位的大多數政黨。
中國顯然將這場選舉視為出口，以幫助軍方擺脫這場草率的政變帶來的毀滅性僵局。
「誰都不打算妥協」
即使離曼德勒看似平靜的城市生活不遠，緬甸內戰留下的深刻傷痕仍清晰可見。
在伊洛瓦底江對岸，是曾經熱門的旅遊景點——敏貢寺廟群。到那裡需沿江邊道路短途駕車，但過去四年，這片區域和曼德勒周邊大部分地區一樣，都是爭奪之地，志願性質的「人民防衛軍」（PDF）控制許多村莊，並伏擊軍隊車輛。
我們必須通過多個檢查站才能抵達敏貢。後來在一家茶館和當地警察指揮官協商通行。
他是一名年輕男子，臉上寫滿壓力，腰間插著左輪手槍，身旁兩名更年輕的男子——或許只是少年——手持軍用步槍作為保鏢。
他說，自己必須攜帶武器才能在村裡行動。
他的手機裡有敵人的照片：衣衫襤褸的年輕人，手持各種武器，可能從邊境走私或從陣亡士兵、警察手中取得的。其中一支名為「獨角獸游擊隊」（Unicorn Guerrilla Force）的組織最難對付。他說：「我們見面就開槍，沒有談判，就是這麽回事。」
他補充說，選舉不會在他北方的大部分村莊舉行。「這裡每個人都選邊站，情況非常複雜困難，但沒有人願意妥協。」
一小時後，我們被告知前往敏貢太危險，他說因為人民防衛軍可能不知道我們是記者。
軍方同樣沒有妥協跡象，他們推翻了緬甸年輕的民主制度，現在想用虛假的民主外衣重塑政權。
當被問及政變後造成的大量平民傷亡，以及對學校和醫院的空襲時，將軍泰扎喬完全歸咎於反抗軍方的人。
「他們選擇了武裝抵抗，」他說，「根據法律，和敵人站在一起的人不能被視為人民，他們只是恐怖分子。」
曼德勒居民表示，這次選舉完全沒有2020年選舉的熱烈氛圍，集會稀少。全國僅允許五個其他政黨挑戰「聯盟團結與發展黨」，且都缺乏資源和制度支持。投票率預計不高。
然而，出於對報復的恐懼，或只是因為內戰的疲憊，許多緬甸人仍會走進投票站，不管他們對選舉的看法如何。
「我們會投票，」一名女子說，「但不是出自真心。」
羅璐璐補充報導
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 4 小時前 ・ 發起對話
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
他酸爆柯文哲：沒想到我們投票選一個市長，結果竟然會自己踩飛輪
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺；柯文哲致詞時表示，「沒有想到僱一位會計師，會計師竟然會便宜行事」。對於柯的說法，知名評論員石明謹嘲諷，其實我們也沒有想到說，我們投票選一個市長，結果他竟然會自己踩飛輪。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話