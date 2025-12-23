「我們會眼睜睜看著黎智英死在獄中嗎？」《黎智英傳》作者呼籲川普「不要只會嘴，現在就想辦法救人」

在香港這座曾經被譽為「東方之珠」的城市裡，民主法治的最後一點餘光，似乎正一點一滴地被專制的高牆所吞噬。壹傳媒創辦人黎智英12月15日被正式判定危害國家安全罪名成立，雖然刑期尚未宣判，但一般認為即便沒有背上無期徒刑，高齡78歲的「肥佬黎」恐怕會在監獄裡度過餘生。

祁福德在《紐約時報》的客座專欄中指出，黎智英數十年來一直在為香港的民主自由奮鬥，這位曾經高大健壯的男子，但牢中歲月讓他的體重明顯下降，同時飽受糖尿病和心臟病折磨。在2017年諾貝爾和平獎得主劉曉波死在中國監獄之後，黎智英已成為中國最具影響力的異見人士。黎智英遭到香港國安法定罪，除了對自由香港打擊甚深，也是對西方民主國家能否堅持價值的關鍵考驗。

雖然美國總統川普和英國首相施凱爾都曾呼籲釋放黎智英，但祁福德認為，在自由主義價值觀受到嚴重攻擊的時候，西方領導人必須及時採取行動，對中國的貿易和經濟弱點施加壓力，以人道主義理由爭取令黎智英獲釋。過去五年來，他大部分時間都處於單獨監禁的狀態。根據聯合國《納爾遜·曼德拉規則》（The Nelson Mandela Rules），超過15天的單獨監禁已被定義為酷刑或不人道待遇，而黎智英所承受的，是這標準的百倍之長。

儘管香港特區政府堅決否認虐待指控，並聲稱單獨囚禁是黎智英本人的要求，但外界難以忽視這背後的政治懲罰意味。祁福德沉痛地指出，如果西方世界袖手旁觀，我們極有可能目睹這位傳媒大亨，就像當年的劉曉波一樣，在監禁中耗盡最後一絲氣力。

祁福德指出，在香港法院宣布對黎智英的判決之前，國際上對黎智英的支持就已經越來越強烈。除了加拿大總理卡尼呼籲放人，教宗良十四世也會見了他的妻子和女兒，就連川普與習近平主席在韓國會晤時也曾談到釋放黎智英。由於川普去年競選總統時曾宣稱，讓黎智英獲釋對他來說「輕而易舉」，祁福德呼籲川普實現諾言，並且利用當前的國際局勢兌現自己的豪言。

祁福德分析，放走黎智英對中國來說幾乎不會有什麼損失，儘管他很有可能繼續為香港自由發聲，但年事已高、加上失去媒體帝國，黎智英在海外的聲量已大不如前。對於迫切希望恢復香港作為法治金融中心形象的中國領導人來說，釋放黎智英更會給北京帶來實實在在的好處，並且避免重演當年劉曉波死在獄中的公關災難，畢竟讓一個諾貝爾獎得主在獄中斷氣，削弱了中國做為負責任的全球參與者的形象。

祁福德指出，未來幾個月將陸續拜訪北京的西方領導人，包括施凱爾、也包括川普，由於中國經濟面臨重大挑戰，北京完全有理由希望與貿易夥伴的會晤順利進行，西方領導人應該利用這層影響力警告北京，繼續監禁黎智英將損害雙邊關係。

我們是否會眼睜睜看著黎智英死在獄中？這不僅關乎一名老者的生命，更關乎這個時代的價值如何被定義。如果一個投身抗爭、經營報紙而被定罪的政治犯，最終只能在單獨囚禁中孤獨離世，那麼死去的將不只是香港人口中的「肥佬黎」，還有西方世界曾引以為傲的道德勇氣。

