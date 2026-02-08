我們為什麼要重返月球？新一輪太空競賽的利害關係是什麼？

「阿爾忒彌斯二號」任務可能會把太空人送往比任何人以往都更遠的太空深處。 [NASA]

50多年來，首次載人繞月任務即將在未來數週內發射。

美國太空總署（NASA）的「阿爾忒彌斯二號」（Artemis II，阿提密斯二號）可能在3月至4月初之間任何時間升空，確切日期取決於多項因素，包括太空船的最終檢查、月球的位置以及天氣狀況。

儘管機組人員不會踏上月球表面，NASA希望這趟為期10天的旅程能為「在月球建立長期存在並將美國人送上火星」鋪路。

但並非只有美國希望重返月球。

為何各國如今急於在這顆天體上留下足跡？這場新的太空競賽又關乎哪些方面？

「阿爾忒彌斯二號」的四名太空人將執行自1970年代以來首次載人登月任務。 [NASA/Sam Lott]

這次任務的目的是什麼？

與1960、70年代著名的「阿波羅」登月任務不同，這次任務不僅僅是「送人去、再帶回來」，《太空爭奪》（Scramble for the Skies）作者南拉塔·戈斯瓦米（Namrata Goswami）告訴BBC。

她表示，這是美國邁向在月球建立永久存在、並開採重要礦物目標的一塊墊腳石。

這次任務是繼「阿爾忒彌斯一號」（Artemis I）之後的下一步；「阿爾忒彌斯一號」於 2022年無人試飛，是NASA當時新型深空探測系統的首次測試。

在多項任務中，「阿爾忒彌斯二號」的太空人將練習操控與調整「獵戶座」太空船（Orion），為未來的登月任務做準備。

在抵達深空的最遠端時，太空船將進入月球背面外約4,600英里處的軌道。

1967年由115個以上國家簽署的《外太空條約》（The 1967 Outer Space Treaty）確立了探索和利用太空是「全人類的共同領域」。 [Getty Images]

為何過了這麼久才重返月球？

人類上次踏上月球，是NASA在1972年冷戰期間執行的「阿波羅17號」任務。

當時，美國早已贏得太空競賽——1969年「阿波羅11號」首次讓太空人登上月球，這是蘇聯從未取得的成就。

戈斯瓦米表示，在達成目標後，繼續前往月球的理由有限，且成本極為高昂。

阿波羅計畫從1961年到1972年共花費258億美元——折合今日金額約2,900億至3,200億美元。

1969年7月，大約有6億人觀看了美國太空總署的尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong；岩士唐）和巴茲·奧爾德林（Buzz Aldrin）登上月球。 [Bettmann Archive/Getty Images]

然而，自那之後，科技突破——如伊隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX與傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）的「藍色起源」（Blue Origin）開發可重複使用火箭——大幅降低了成本，促成太空旅遊新創產業蓬勃發展，並吸引更多國家參與太空探索。

如今已有超過70個國家擁有自己的國家太空計畫。

但美國重啟月球雄心的最大推動力，或許是中國在太空領域日益增長的成功。

2019年，中國以「嫦娥四號」探測器成為首個登陸月球背面的國家。

戈斯瓦米表示，這次登陸「喚醒了」美國，形容其「有點像另一個『斯普特尼克時刻』（Sputnik）」——指的是蘇聯在1957年發射首顆進入太空的人造衛星。

「他們意識到：『哇，中國不只是複製俄羅斯技術。』」她補充說。

甚至在中國取得突破之前，唐納·特朗普（Donald Trump）就已在2017年首次擔任總統期間簽署太空指令，明確承諾讓太空人重返月球並推動太空探索。

當時，他表示該指令將「確保美國的太空計畫再次引領並啟發全人類」。

中國太空人蔡旭哲、宋令東和王浩澤在前往天宮太空站發射前向群眾揮手致意。 [ADEK BERRY/AFP via Getty Images]

如果太空人重返月球，會帶來哪些風險？

雖然中國否認與美國正在進行太空競賽，但專家普遍認為，一場爭奪「率先重返月球」的競賽早已展開。

多數分析人士認為，最先在月球建立據點的國家，最終可能實質掌控重要資源區域，包括已偵測到水冰的南極區。

水冰可用於飲用水、氧氣，甚至透過分離氧與氫並將其液化來製造火箭燃料——這意味著未來在太空進行補給燃料的可能性。

專家表示，這將減少從地球發射火箭的昂貴需求，也能提升未來前往火星的機會。

除了水之外，月球上還發現其他資源——包括建築用金屬，如鐵、鋁、鈦——且新的發現仍持續增加。

一種稀有氦同位素——珍貴的氦‑3（helium‑3）——在地球上的價值高達每公斤2,000 萬美元，未來有可能用於核融合反應器的燃料。

但萃取氦‑3極其困難。挑戰包括採礦設備須承受攝氏120度（華氏248度）高溫到攝氏零下170度（華氏零下274度）低溫的巨大溫差。

因此，未來若要在月球採礦氦‑3，需要巨額投資，以及處理大量月壤的方法。

英國科學博物館太空部主管莉比·傑克遜（Libby Jackson）表示：「要讓任何事物值得去做，你必須能採出它、賣掉它、並以合理的方式獲利，使得一開始投入資金前往那裡是值得的。」

「你得處理大約一公噸的月球風化層（lunar regolith），也就是月壤，才能獲得僅僅幾毫克的氦‑3，」她說。

月船3號成功降落後，印度太空總署確認了在2040年左右將太空人送上月球的計畫。 [Bloomberg via Getty Images]

誰將率先把太空人送上月球？

美國與中國被廣泛視為當今領先的太空強國。

美國希望透過「阿爾忒彌斯三號」（Artemis III）讓太空人重返月球，最早目標定在 2027年。

中國則將目標設定在2030年。

但這兩國並非唯一想踏上月球的國家。

印度在自主太空技術上快速進展，目標是在2040年前讓太空人登月。

2023年8月，印度成為第四個在月球著陸太空器的國家（僅次於美國、俄羅斯與中國），並成為首個在月球南極著陸探測器的國家。

而儘管俄羅斯從未公開承諾達成此目標，官方通訊社塔斯社（TASS）2023年的一份報導稱，俄羅斯計劃在2031年至2040年間將太空人送上月球，並建立月球駐地。

那麼，誰會先抵達？

一些專家認為，北京目前略佔上風，因為技術進步迅速，且遭遇的挫折少於「阿爾忒彌斯」計劃。

戈斯瓦米表示，這場新的太空競賽的結果「甚至比第一次更關鍵」。

她補充說，如今有超過70個國家「擁有太空機構，並對月球的經濟潛力感興趣」。

「這已經是一場完全不同的競賽。」