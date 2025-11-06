「我們的孫悟空就是你們的米老鼠」黃若盼亞裔找到文化偶像

猴王悟空華裔作曲家黃若說：「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」（記者王子涵／攝影）

「我常對美國觀眾說，對於我們（亞裔），孫悟空就是你們的米老鼠和唐老鴨。」即將在舊金山首演的「猴王悟空」（The Monkey King）歌劇作曲家黃若（Bright Sheng）在接受世報採訪時這樣說。

取材自中國古典名著西遊記的中英雙語歌劇「猴王悟空」將於本月14日至30日在舊金山戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）世界首演。作為首次以英語與普通話雙語演出的跨文化大型歌劇，「猴王悟空」將以音樂、舞蹈與偶戲相結合的形式，讓東方超級英雄「美猴王」在西方歌劇舞台上重生。

黃若說：「每年西方的萬聖節，看到亞裔孩子都打扮成蜘蛛俠或蝙蝠俠，但為什麼沒有人扮成孫悟空？他明明是我們從小到大的英雄啊。」這個構想最終與舊金山歌劇院的創意團隊一拍即合，歌劇院總監西瓦克（Matthew Shilvock）稱，猴王悟空是「最適合舊金山市民與觀眾的故事」。

黃若出生於中國海南、成長於廣州，談起創作靈感時語氣帶著懷舊與熱情。他回憶，從小便著迷西遊記中的故事，無論是八十年代的電視劇，還是上海美術電影製片廠的經典動畫「大鬧天宮」，都陪伴了他整個童年。「那時我們每個孩子都會反覆看這些片子，孫悟空這個角色，幾乎是我們童年記憶的一部分。」

黃若表示，歌劇「猴王悟空」的誕生並非偶然。「疫情期間，我看到很多針對亞裔的歧視事件。作為生活在美國的華人，我始終懷有一個願望，把孫悟空搬上歌劇舞台。如果能把這樣一個正面、有力量的亞洲超級英雄介紹給西方觀眾，不只是展現文化的多樣性，更能讓世界了解我們的精神文化價值。」

孫悟空的成長歷程本身就是一個寓言，黃若介紹，猴王悟空劇情取材自西遊記開篇，講述石猴追求永壽、闖入龍宮、鬧上天界，最終被如來佛鎮壓於五行山下的故事。他說：「我們遵從原著的主線，但同時強化了觀音菩薩的角色。她代表慈悲與啟發，引導孫悟空從反叛走向自覺，理解真正的強者不是戰勝他人，而是幫助眾生。」

黃若在音樂創作中融合了中西樂器與聲腔：琵琶、鑼鼓、金箔等東方元素與西洋管弦樂並置呼應，「我讓美聲唱法與中國戲曲的節奏結合，讓角色的情感更細膩，也更接近我們文化的氣韻。」

他強調，西方歌劇多注重歌唱與戲劇性，而中國傳統戲曲的表演者往往集「唱、念、做、打」於一身。「我們希望這部作品能讓西方觀眾看到『東方的歌劇精神』，那是一種全身投入的藝術。」

