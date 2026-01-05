《我們的島》前進馬太鞍堰塞湖 當地持續崩塌地質不穩

揹著沉重的裝備，走在濕滑陡峭的山路上，由地質學家以及幾位登山好手組成的隊伍，前往馬太鞍溪上游進行調查。嚮導張光承去（2025）年曾受林業保育署委託組織特遣隊，尋找前往堰塞湖的路徑。

東搜搜救組副組長張光承說：「不管是舊林鐵、舊古道還是鐵道，或者是獵徑、獸徑這些，就是我們其實是喜歡跟隨、找痕、找那個地形中比較好走的點。」

碰上軌道坍塌或毀損的路段，就必須高繞、下切，靠著特遣隊先前架設的繩索，通過困難地形。

「小心，小心，踩穩再走。」

前往堰塞湖的路程，地質破碎，往返時間長，考量山區午後天氣變化大，必須紮營休息一晚，隔天繼續往溪谷前進。

東搜搜救組副組長張光承表示，「我們從稜線要轉谷線會有一小段落差，想說讓團隊好通過，我們就簡單架個繩，讓大家拉繩到谷線中間下去。」

從滿是碎石的溪溝下切數百公尺，才能抵達堰塞湖崩積平原上方。

成大地科系博士候選人衣德成指出，「那一側西北側是這次主要崩塌的區塊，所以我們想去瞭解它的岩性跟構造。」

張光承說：「再往下這邊，地形就斷掉了，那我們等一下會從左邊這邊垂降兩段瀑布下去。」

垂降到20公尺高的瀑布下方，眼前是廣達500公頃、最大崩塌深度超過400公尺的崩塌地，當時就是這些超過2億立方公尺的土砂阻塞了馬太鞍溪河道，形成堰塞湖。

張光承表示，「之前來的河川，第一個是它的河階沒有堆這麼多階，就是沒有明顯看起來這麼多階，第二個是它水流擺盪的切深程度也不一樣，現在看起來那個曲流擺盪很明顯。」

崩塌地的侵蝕與堆積作用持續進行，距離第一次探勘不過短短兩個多月，地形地貌已經出現不小的落差，河道的走向也與先前不同。

張光承指出，「綠色線就是當時候（2025年10月）河川的走向，所以你可以看到，當時候支流的河流是這樣走，從這次紅色我們錄的航跡，你可以很明顯看到它的擺盪。」

馬太鞍溪堰塞湖崩塌地，是台灣有紀錄以來，觀測到規模最大的一次崩塌，當地的地質、生態與微氣候，可能都會產生改變，透過更多不同領域的專家學者投入，共同探究如何與變動的自然環境共存。

