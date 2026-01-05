《我們的島》深入馬太鞍溪上游 直擊堰塞湖現場

記者周毓洵／臺北報導

去年9月馬太鞍溪堰塞湖潰壩，重創花蓮光復地區，災後至今地形仍持續變化。為掌握馬太鞍溪上游崩塌地與堰塞湖最新現況，公視《我們的島》團隊於12月中旬，與地質研究人員及登山專家組成探勘團隊，實地進入馬太鞍溪上游，近距離直擊崩塌現場，完整記錄這處仍在變動中的地景。

此次行程困難重重，地形陡峭、岩層破碎且濕滑，前往堰塞湖必須翻越稜線、陡攀碎石坡、腰繞陡壁，甚至多處需依靠繩索垂降才能通過。《我們的島》製作人于立平表示，為確保拍攝人員安全，團隊在出發前特別進行繩索操作、攀岩與困難地形垂降等專業訓練，才能順利完成這趟高風險的紀錄任務。

實際踏查過程中，攝影記者陳添寶、陳慶鍾與文字記者林書帆親身進入大規模崩塌地，發現歷經崩塌與洪水沖刷後，原有地形已出現劇烈改變，不僅碎石遍布，地圖也難以完全參考，只能依賴現場判斷。在嚮導與協作人員的專業引導下，團隊才成功抵達堰塞湖區域，完成珍貴影像紀錄。

長期關注地質與自然災害議題的《我們的島》，在堰塞湖事件發生後便持續追蹤。此次隨行的成功大學地科系博士候選人衣德成指出，馬太鞍溪支流雖短，卻形成大面積崩塌地，顯示岩石特性、斷層構造與造山運動可能是關鍵因素，希望透過實地踏查，協助判定臺灣各地堰塞湖潛勢區，作為未來治理與防災排序的參考。

去年10月首批徒步抵達堰塞湖的特遣隊成員、登山嚮導張光承也觀察到，短短2個月內，溪流持續侵蝕地表，形成階梯狀高低差，水流左右擺盪，切割出全新的流向，顯示地形仍在快速變化中，潛在風險不容忽視。

親身走進崩塌地，製作人于立平形容，裸露地表、崩落碎石與高聳土砂交錯堆疊，景象宛如異境，也再次感受到大自然的巨大力量。《我們的島》除持續追蹤馬太鞍溪流域後續變化外，也將公開完整影像紀錄，提供研究與監測參考，期望促進社會對防災與避災的更多理解與討論。

《再探馬太鞍溪堰塞湖》將於今（5）日晚間10時於《我們的島》電視與網路同步播出；同日晚間7時，《公視晚間新聞》也將推出相關專題報導。

公視《我們的島》團隊拍攝馬太鞍溪上游裸露的地表，宛如異世界。（公視提供）

公視《我們的島》拍攝溪流逐漸侵蝕出階梯狀的高低差，左右擺盪切割出全新的流向。（公視提供）

公視《我們的島》與研究團隊在困難地形進行垂降。（公視提供）