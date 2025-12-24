「我們的總統」也愛性感少女! 艾普斯坦死前獄中信公開 美司法部急「辯解」

美國國會持續追查艾普斯坦(左)案件相關文件與證人，讓總統川普蒙上「艾普斯坦陰影」。 圖：翻攝自 X @ChrisDJackso

[Newtalk新聞] 美國《有線電視新聞網》（CNN）23 日報導，最新公佈的已故性犯罪者傑佛瑞·艾普斯坦案相關檔中，出現美國總統川普相關的內容。

據報導，艾普斯坦 2019 年在監獄中寫給美國體操隊前隊醫、性犯罪者拉裡·納薩爾的一封簡短手寫信中，雖然並未明確點名川普，但提到了「我們的總統」 （our president）。信件發送時間為 2019 年 8 月，這是艾普斯坦在獄中自殺的同一個月。當時，正值川普的首任總統任期。

信中，艾普斯坦寫道：「我們的總統也和我們一樣喜歡年輕、性感的少女。」

艾普斯坦還寫道：「親愛的 L.N. （拉裡・納薩爾縮寫）：想必你現在已經知道，我已選擇『捷徑』回家（指自殺）。祝你好運！我們有一個共同點…… 我們都『關愛』年輕女性，並希望她們能充分發揮自身潛力。我們的總統也和我們一樣喜歡年輕性感的少女。」

信的結尾處，艾普斯坦寫道：「人生並不公平。」

前美國奧運體操隊隊醫賴利·納薩爾 (Lawrence Gerard Nassar) 性侵 156 位女性入獄。 圖: 翻攝自推特

儘管未針對這封特定信件置評，美國司法部 22 日發表聲明稱，此次公佈的部分檔包含針對總統川普的「不實且聳人聽聞的指控」。

美國司法部聲稱：「這些指控毫無根據、純屬虛假。若有絲毫可信度，它們早該被用作攻擊川普總統的武器了。」

信件郵戳日期為 2019 年 8 月 13 日，由艾普斯坦監禁地紐約大都會懲教中心寄往亞利桑那州一所聯邦監獄，收件人為囚犯納薩爾。

這封信的郵戳日期為艾普斯坦去世之日（2019 年 8 月 10 日）的 3 天后。監獄工作人員有權查閱和檢查寄出郵件，這可能導致郵件延誤。目前尚不清楚監獄官員為何允許這封信寄出，以及延誤的具體原因。

美國司法部長帕姆．邦迪。 圖：達志影像／美聯社

美國《有線電視新聞網》此前報導，艾普斯坦在獄期間曾致信納薩爾，但信件內容未予公開。這封信在艾普斯坦去世數周後，由調查其自殺事件的監獄官員發現。目前尚不清楚納薩爾與艾普斯坦是否存在關聯。

2018 年 1 月，美國體操隊前隊醫拉裡·納薩爾性侵 156 位女性一案在密西根州首府蘭辛市宣判，納薩爾最終被判入獄 40 至 175 年。作為美國體育史上最為轟動的性侵案，該案在 2016 年 8 月被曝光。

