《我們的藍調時光》唐氏症鄭恩惠結婚9個月哭了：少了人幫我繫安全帶 丈夫健康出狀況

曾演出人氣韓劇《我們的藍調時光》、飾演韓志旼雙胞胎姊姊的演員兼作家鄭恩惠（정은혜），近日在社群媒體上傳了一段名為「恩惠的看護」之影片。影片中，鄭恩惠與丈夫趙英南結婚僅 9 個月，卻因丈夫身體狀況不適而情緒潰堤，在鏡頭前展現了對另一半深刻的依戀與不捨，引發粉絲關注。

丈夫腸胃不適身體欠佳，鄭恩惠用餐途中難掩憂心

在公開的影片中，正值新婚的鄭恩惠在用餐過程中突然落淚，讓身邊友人感到驚訝。據了解，這份傷感源自於她的作家丈夫趙英南因嚴重的腸胃炎導致身體虛弱，無法陪在身邊。鄭恩惠因掛念丈夫的病情，即便是面對美食也難以開懷，更因憂心對方的健康而陷入悲傷情緒。

車內空虛感湧現，鄭恩惠感慨：少了幫我繫安全帶的人

在前往購買藥品與回家探視的途中，鄭恩惠在車上對友人吐露心聲。她哽咽表示，平時丈夫總是會體貼地幫她繫好安全帶，這份日常的小動作對她而言是極大的幸福與安全感。如今丈夫因病臥床，她看著身旁的空位感嘆：「哥哥總是會幫我繫安全帶，那種感覺很好，現在覺得很空虛。」隨後更是感觸良多，在車內流下眼淚，讓友人心疼不已，連忙安慰她很快就能見到丈夫。

趕回家中相擁而泣，真情告白：對不起沒能照顧好你

買完藥品趕回家的鄭恩惠，一見到趙英南便立刻上前緊緊擁抱，並再度激動落淚。她哭著對丈夫說：「哥哥你還好嗎？我一直在哭，聽不到哥哥的笑聲覺得好空虛，對不起沒能照顧好你。」趙英南雖然身體虛弱，仍溫柔安撫妻子的情緒。鄭恩惠於 2022 年演出《我們的藍調時光》後人氣高漲，去年 5 月與同為作家的趙英南步入禮堂，兩人婚後生活幸福，此次丈夫生病也讓外界看見了這對夫妻深厚的情誼。

