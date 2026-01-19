《我們的除夕夜》豪華陣容齊聚 跨世代共演迎新春

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，日前在臺北流行音樂中心完成錄製，共規劃10個主題單元，並由32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子的豪華陣容，陪伴觀眾迎接新年，不僅呈現經典的展演內容及闔家歡樂的綜藝橋段，更致力讓更多社會大眾能看見臺灣新生代的演出實力與舞臺魅力。

節目由臺灣饒舌的跨界共演拉開序幕，首先是美麗在北流內「登頂」吊鋼絲氣勢登臺，緊接著臺語金曲歌后黃妃與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演，再加入草屯囝仔及臺饒大前輩卜學亮，一系列的演出，讓臺下觀眾無不跟著熱血沸騰，連黃妃都大讚此次的〈追追追〉是繼原版以來最過癮的一次。

《WE ARE》齊聚AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA 等時下最炙手可熱的人氣團體，堪稱是春節期間的偶像嘉年華，將除夕夜變成觀眾最熟悉的「舞曲大帝國」。

KTV橋段更是玩出全新面貌，此次請來實力派唱將李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格大混戰，現場張力宛如KTV包廂中的華山論劍；情歌之王李聖傑更驚喜加碼，在歌曲之間清唱自己幾首成名曲，連主持人吳姍儒Sandy都直呼真的是賺到了。

今年由臺灣饒舌的跨界共演拉開序幕，加入臺饒大前輩卜學亮，且今年適逢卜學亮經典神曲〈子曰〉的26週年。（文總提供）