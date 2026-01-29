《WE ARE 我們的除夕夜》跨世代華麗卡司齊聚 陪觀眾團圓

記者黃朝琴／臺北報導

文化總會春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，玉女、歌后一次到齊，邀請方季惟、陳明真2大玉女掌門人合體演出，再現經典記憶；金曲歌后魏如萱與臺灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團壓軸登場，溫暖演繹團圓時刻，跨界、跨世代華麗卡司齊聚一夜，以滿滿回憶和感動，陪伴觀眾迎接新年。

今年節目規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子參與，不僅有千禧世代人氣男女團、長輩最愛的綜藝夜總會，更帶著5、6年級生一秒回到擋泥板女神滿街跑的「玉女時代」。有「長腿姊姊」之稱的陳明眞，預告本次演出將走狂野路線，也對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」

90年代以清純陽光形象紅透半邊天的方季惟，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾出演瓊瑤劇、擔任周星馳電影女主角，這次特別帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉。

節目壓軸由下個月即將攻蛋的魏如萱登場，與主持人吳姍儒Sandy重現電臺call in互動橋段，接連獻唱〈香格里拉〉、〈飛鳥〉、與BYSO布袋青少年交響樂團共演的〈HAVE A NICE DAY〉等經典曲目，感動氛圍瀰漫北流。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，玉女、歌后一次到齊。（文總提供）