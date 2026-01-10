《WE ARE 我們的除夕夜》重現綜藝夜總會 舞臺張力爆表

記者劉昕翊／綜合報導

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》兼顧文化性及娛樂面，製作出最有臺灣味的春節特別節目，將於2月16日晚間8時播出至翌日；今年特別打造僅此一場的「綜藝夜總會」，找來黃金搭檔許效舜、苗可麗鎮住全場，更邀請到羅時豐、孫淑媚、李千娜作為夜總會的嘉賓強勢助陣，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞臺張力爆表。

節目邁入第4屆，節目規模再升級，共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，為每一段演出量身打造專屬內容，期讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴。昨日在臺北流行音樂中心進行錄影，其中，最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬，今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，2人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。

廣告 廣告

《WE ARE綜藝夜總會》今年再度推出加強版，最後將以5人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。（文總提供）