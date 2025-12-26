【WE ARE 我們的除夕夜】首波卡司 夢幻陣容迎新年

記者劉昕翊／綜合報導

《2026 WE ARE我們的除夕夜》好評回歸，將於明年2月16日晚間8時，在三立都會台、三立台灣台、公視台語台播出至翌日0時。文化總會昨日公布首波夢幻卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面，以及連續4年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，將陪伴全家大小一起守歲迎新年。

演出量身打造 除夕夜不只是拼盤

延續一貫的製作精神，《WE ARE》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性。文總秘書長李厚慶說明，邁入第4屆的《WE ARE》為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞臺上的「拼盤式」演出，而是真正為「這一夜」而存在。

廣告 廣告

臺饒、玉女時代接力 跨世代音樂齊發

節目開場安排氣勢磅礴的臺灣饒舌，以及金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登臺，攜手孕育許多嘻哈音樂人的臺大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的臺饒能量；接續帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明真領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

此外，文總指出，本屆主視覺邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，以放射狀光芒作為主要風格，取用活力氣氛的亮橘色，並將「WE ARE」字樣重新組合，衍生出不斷奔騰的馬年角色，共同構成歲末年終的一道嶄新光芒，一掃過去整年累積的疲勞與陰霾，照耀著團結一致、充滿熱情的臺灣。

《2026 WE ARE我們的除夕夜》好評回歸！將陪伴全家大小一起守歲迎新年。（文總提供）

文化總會公布首波夢幻卡司名單，集結Marz23、李聖傑、黃妃等跨界演出陣容。（文總提供）