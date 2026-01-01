我們的除夕夜 Marz23領運動小將登臺

記者劉昕翊／綜合報導

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，文化總會昨日在臉書公布，呼應全民運動風氣提升及臺灣選手在國際賽事上屢創佳績，特別規劃Marz23帶領運動小將登臺及主播徐展元獻聲，一同接受全民歡呼與喝采。

文總表示，《2026 WE ARE 我們的除夕夜》繼去年活動將運動賽事中的臺灣冠軍齊聚一堂，接受大家的喝采，今年不只要重溫感動，更要讓更多的小小英雄陪伴著全民在新的年度裡繼續勇往直前。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將由全方位流量霸主Marz23擔任熱血隊長，帶領在威廉波特世界少棒大賽、LLB世界次青少棒錦標賽、U15亞洲盃錦標賽、貝比魯斯U16世界女子壘球賽等，各項賽事橫掃冠軍的臺灣小將們帥氣登場，再加上主播徐展元的驚喜獻「聲」，要一起用最霸氣的姿態大聲宣告「臺灣Number One」。

