我們盯著你！運油-20、殲-16D全拍 國軍釋多張監控共機照

中共持續進行「正義使命-2025」軍演，我國國防部反制秀出監控視角，我戰機清晰拍下運油-20與殲-16D等身影，證明對共軍動態瞭若指掌。另外，國防部也證實昨天(29日)單日多達130架次共機、22艘船艦擾台！專家分析，這次四個演習區刻意貼近領海基線，企圖用「切香腸」戰術，挑戰我國主權底線。

國軍F-16標定運油-20與殲-16D等，掌握共軍動態。（圖／國防部）

應對中共圍台軍演，我國空軍幻象2000等戰機緊急升空。國防部隨即釋出多張監控照片，強調「共軍來了誰，國軍都有鎖定拍到」，畫面中F-16戰機清晰監控並標定中共空警500A、運油-20、殲-10、殲-16D及殲-16等機型。海軍方面也嚴密監控共艦動態，包括過去曾出沒過的馬鞍山艦；海巡署釋出的照片更展示海軍與海巡在前線聯手，共同戍守海疆。

廣告 廣告

根據國防部統計，昨（29日）單日偵獲高達130架次共機、14艘共艦及8艘公務船擾台。為全力應對威脅，海鋒第二大隊雄風反艦飛彈機動部隊30日一早在花蓮完成部署，海巡台東艦與花蓮艦也在港內待命。面對緊張局勢，漁民說：「要打就來打，何況海軍已經在漁港，佈置飛彈保護我們。」

除了海空兵力，地面部隊也動作頻頻。澎防部戰車執行戰備偵巡訓練，重裝行駛於主要道路並趕往馬公機場，展現國軍的機動能力與作戰力。

在海上執法線方面，中共海警刻意使用福建話廣播喊話：「我艦正在轄區海域開展執法巡查。」我國海巡艦艇官兵則立即回擊：「中國海警1306，這裡是中華民國海巡署。」海委會主委管碧玲透露，29日傍晚桃園艦驅離中國海警船時，兩艦距離一度僅0.8浬，對峙氣氛緊繃。軍事迷也發現，中共此次行動持續逼近我方水域。軍事迷李忠衛說：「跟三年前的共軍八月軍演的觀察相比，的確是有逼近一點，就是他是緊貼24海里線的感覺。」

專家示警中共演習區緊貼領海基線，意圖打法律戰。（圖／TVBS）

專家分析，共軍此次劃設的五個操演區域，其中四個刻意緊貼並挑戰我國的領海基線，意圖透過「切香腸」戰術將台海內海化。淡江大學戰略所副教授林穎佑說：「他還包含一個法律戰的應用，他會希望對外告訴其他國家，他在台灣是有一定治理的權利，同樣的他也有自由的劃設，一些試射封鎖演習區域的權利，我們要去提防中共會採用，劃設演習區域的方式，來對我們法律戰以及認知戰。」

更多 TVBS 報導

中共軍演不是針對台灣？美前官員：劍指美日、反擊川普對台軍售

陸軍演今實彈射擊！顧立雄坐鎮緊盯 國防部1730開記者會

共軍發射多枚火箭彈稱「全部命中」 落台灣24浬線畫面曝

參院軍委會主席籲美：加速生產支持對台軍售 促台放下分歧挺國防

