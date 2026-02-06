「我們結婚了」背板爆簡字爭議！關山戶政所主任急喊冤：不是我們買

台東縣關山戶政事務所旁的停車場近日出現1塊寫著「我們結婚了」的祝福牌。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山戶政事務所旁的停車場，近日出現1塊寫著「我們結婚了」的簡易祝福牌，原本是美意一樁，卻被眼尖民眾發現其中的「們」字竟是簡體字，引發外界質疑公家單位帶頭不尊重新人。對此，關山戶政事務所主任王建力大聲喊冤，強調該牌子並非所方財產，初步研判是熱心民眾留下的「驚喜」。

這塊高約1.5公尺的祝福牌以花卉造型裝飾，雖具喜慶感但作工略顯粗糙。因「們」字明顯為簡體，照片被PO上網後引發熱議。陳姓民眾不滿表示，台灣應使用繁體字，結婚是人生大事，在公家機關旁出現這種「殘體字」看板，很不恰當。

台東縣關山戶政事務所。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山戶政事務所主任王建力。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

另有網友痛批公家機關不嚴謹，破壞結婚登記的莊重感；但也有民眾緩頰認為戶政所不至於犯下這種低級錯誤。

面對外界質疑，戶政所調查後確認，所內並無編列相關預算採購，周邊單位也表示不知情。

經初步研判，可能是近期有新人在辦理登記時，自行從電商平台（如淘寶）購買拍照道具，用完後好心留給後進使用，沒想到因字體問題引發誤會。

由於該牌不屬於公有財物，所方目前處境尷尬，隨意棄置恐有爭議，目前僅能先加強向外界說明希望民眾別再「誤認」那是官方設置。

