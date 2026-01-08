「我們絕不放棄！」空軍全力搜救辛柏毅惹淚

▲飛官上尉辛柏毅（圖）6日夜航失聯，空軍發文表示絕不放棄搜救。（圖／翻攝自空軍臉書）

[NOWnews今日新聞] 空軍F-16V戰機飛官上尉辛柏毅6日夜航失聯，國防部昨（7）日未證實辛柏毅有成功跳傘逃生，也指出辛柏毅疑似發生空間迷向，此意外引發國人高度關注，國軍也連夜持續搜救。海巡署今（8）日指出，截至上午9時，已總計派遣3艦12艇次、岸際68車154人投入搜救。空軍也發文表示絕不放棄，盼大家一起集氣祝願辛柏毅平安返家，惹人流淚。

國軍和海巡署連2夜搜救辛柏毅，空軍今更在臉書發布一段影片表示：「我們絕不會放棄！空軍是我們家，每一個人都是我們的家人，我們有守護家園的責任，還有不顧一切救援的信念，三軍齊心與各界互助，一同盡最大的力量全力搜救，讓我們一起集氣加油！祝願辛上尉重返行列，祝願辛上尉返回空軍的家。」

該文一出，底下大批網友也湧入留言表示：「參與救援人員也要注意自身安全，辛苦了」、「安全第一，敬請救難團隊注意安全，我們永不放棄！為我們敬愛的辛柏毅上尉能獲救禱告」、「空軍弟兄加油，辛苦了」、「國軍弟兄挺住與加油」等。

