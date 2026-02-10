「我們習主席」立委高金素梅涉貪遭搜索 藍委聲援綠委反譏：急著洗白？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

無黨籍山地原住民立委高金素梅今(2/10)遭檢調搜索，藍委羅智強自錄影片聲援。對此，民進黨立委陳培瑜表示，高金素梅過去就有很多爭議言論，當然會讓人有所質疑，目前仍要靜待司法調查結果，才能給高金素梅公道，若有犯罪事實，也希望早日糾正其行為。

北檢稍早證實，高金素梅涉及以人頭詐領助理費，因此檢調兵分兩路，清晨前往高金素梅位於陽明山的住家搜索，上午則由主任檢察官曾揚嶺帶隊，2台車6人到立法院青島二館高金素梅辦公室搜索，除了助理費外，也同步清查，高金素梅競選資金來源是否涉及國安問題。

羅智強上午自錄影片，透露高金素梅遭搜索，並痛批是總統賴清德政權搜索、下一個又要動誰？還替高金素梅喊加油。

陳培瑜表示，高金素梅過去有不少爭議言論，包括曾在立院總質詢時，在行政院長卓榮泰面前，說出「我們習近平主席」，試問高金素梅是哪一黨、哪一國的立委？到底是在為台灣人民謀福利，還是替中國在台灣說話？

陳培瑜指出，藍委羅智強急著漂白，說是政治迫害，如果沒有犯錯，為何急著出來洗地？

