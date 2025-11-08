我們要出發了！蔡英文啟程訪德 向世界傳達民主決心

前總統蔡英文8日晚間搭機出訪德國。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文8日晚間啟程前往德國，將出席首屆「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)發表演說；蔡英文錄影向國人報告「我們要出發了！」並表示，外交是一棒接一棒，她將向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」蔡英文指出，在賴清德總統的指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文透過影片向國人報告「我們要出發了！」並表示，她也將前往德國出席「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文強調，如同賴清德總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

