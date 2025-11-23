我們都是沈伯洋！李忠憲推估中共下一步推「跨境數位獨裁」每個台人都建檔打分數：國安單位應有對策
綠委沈伯洋遭中共通緝引發熱議，成大教授李忠憲今（23）日發文示警，中國的下一步應該是「跨境數位獨裁」，可能將會對每一個台灣人民都建造一份檔案，做出如沈伯洋一樣的懲罰，「中國這個可怕的國家，連德國的國會議員過境香港，都會被叫進去小房間粗魯對待，賴清德政府真的不能小看！」
李忠憲今日以「跨境數位獨裁」為題在臉書發文表示，中國對沈伯洋全球通緝的作法，台灣所有人民都應該警惕，而且根據他的判斷，中國這麼多超級電腦下一步或許正在進行的就是跨境數位獨裁。
李忠憲推估，「跨境數位獨裁」可能將會對每一個台灣人民都建造一份檔案，有一個所謂的社會信用體系評等的分數，然後對每一個人做出類似像沈伯洋這樣的處罰。
「之前很多人貼，我們都是沈伯洋，這句話有很多意義」，李忠憲再說，如果中國對每一個人有這樣的做法，像聯合報新聞寫下「泰國引渡逃犯返中，『沈伯洋們』應警惕」，還有這種表面上看起來好像只是煽風點火、幸災樂禍，實際上是這個跨境數位獨裁運作系統的一環。政府國安單位應該要有強力的對策來應付未來台灣人民的這種處境。
李忠憲表示，中國這個可怕的國家，連德國的國會議員過境香港，都會被叫進去小房間粗魯對待，賴清德政府真的不能小看這件事情在未來對所有台灣人民的影響！
（圖片來源：沈伯洋、李忠憲臉書）
更多放言報導
現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
其他人也在看
高市「台灣有事」 外交部：難解讀日將協防台
日本首相高市早苗的「台灣有事論」引爆中國大陸反彈、抵制日本產品。專家分析，這樣的言論雖然能提升台日關係，但也造成台海安全問題，外交部更坦言，高市的發言，難以解讀為，日本會協防台灣。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
COP30閉幕前夕 氣候融資.減化石燃料仍無共識
聯合國第30屆氣候峰會進入最後一天，各國談判陷入僵局，主要癥結點就在攸關全球氣候變遷最重要的「擺脫化石燃料依賴」等敏感議題，歐盟等已開發國家與主要產油國之間仍存在明顯分歧，導致最終協議遲遲無法出爐...大愛電視 ・ 1 天前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 23 小時前
控訴真心換絕情 MAGA大將葛林請辭眾議員
具影響力的美國極右派共和黨議員葛林(Marjorie Taylor Greene)21日宣布，將辭去她在國會的職位。美國總統川普(Donald Trump)在一週前撤回對這位昔日堅定盟友的支持。 在一支上傳到網路的影片中，2020年當選的喬治亞州眾議員葛林表示，她「向來在華盛頓特區(Washington DC)被看不起，而且從來未能夠融入其中」。 葛林表示，她不想讓支持者和家人忍受「來自這位我們共同為他奮戰的總統，對我的充滿傷害與仇恨的初選攻擊，雖然我會奮戰並贏得選舉，但共和黨很可能輸掉這場期中選舉」。 葛林先前一直是川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的主要代表人物。她表示，將在2026年1月5日的任期最後一天辭職。 葛林力挺國會呼籲政府公布完整的性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案。川普在7日宣布將撤銷對葛林的所有支持，並稱她是「胡言亂語的瘋子」。 川普隔天又在自家的真實社群」(Truth Social)發出多則推文，抨擊葛林是個「無足輕重的人」、甚至是共和黨的「叛徒」。 葛林的令人震驚之舉，是MAGA世界日益分裂的最明顯跡象，正值民主黨在這個月的期中選舉獲得強中央廣播電台 ・ 1 天前
剛好達標退休金門檻！MAGA議員葛林和川普決裂僅一週，突然以「護黨保大選」宣告明年初辭職
曾是美國總統川普（Donald Trump）在國會中最強大盟友之一、更是「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營死忠擁護者的共和黨聯邦眾議員瑪喬麗・葛林（Marjorie Taylor Greene），在兩人關係徹底破裂後，突然拋出震撼彈，透過社群宣布、她將在明年（2026）一月辭去國會議員職務。有趣的是，葛林宣告的1月5日辭職時間點，恰好是她的聯邦眾議員任期屆滿......風傳媒 ・ 1 天前
馬克宏讚「台灣打擊假訊息」值得借鏡 外交部致謝：願加強合作、分享經驗
法國總統馬克宏日前在國內巡迴講座中，大讚台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今天（22日）感謝法方對我國在假訊息制度上的肯定，並表示我方願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。鏡報 ・ 1 天前
紀念已故好友! 山友登深堀山"綁布條架繩索"
中部中心/王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導南投一名曾姓山友，在今年三月攀爬深堀山稜線時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡綁上繩索，讓其他登山客能夠更安全的攀爬，平安順利回家。民視 ・ 1 天前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！民視 ・ 1 天前
昔日鐵粉變黑粉 川普稱MAGA眾議員葛林「辭得好」
被視為「讓美國再度偉大」（MAGA）重量級人物的共和黨籍眾議員葛林週五（1121）宣布辭職。辭職原因和她近日與昔日偶像、美國總統川普翻臉有關。辭職消息傳出後，川普立刻聞聲叫好。太報 ・ 1 天前
國家太空中心：「淡江二型」火箭發射升空 符合科研任務目標
記者郭曉蓓／臺北報導 國家太空中心今（23）日指出，淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今日6時46分於國科會所屬旭海科研火箭發射青年日報 ・ 1 天前
在日中國人不安全？日外務省罕見公開一數據打臉了
中、日關係近日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續緊繃，中國官方日前更要求中國公民「近期暫勿前往日本」，並表示日本境內對中國人的犯罪事件增加。不過日本外務省21日晚間卻罕見地直接公開日本警察廳的統計數字，狠狠打臉中國政府。太報 ・ 1 天前
全台灣人要警惕！學者揭中國獨裁可怕手段：我們都是沈伯洋
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令，但沈不畏懼，持續至多國參與活動，並與多國政要會談。成大教授李忠憲今（23）日揭開中國跨境數位獨裁的可怕之處，籲全台灣人都要有所警惕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「搬到台灣是人生最糟決定」！外國人定居驚覺巨大落差 列4缺點嘆：人們很冷漠
不少外國人到台灣旅遊後，會選擇定居，但卻有一名外籍補習班老師真的來台長住後，才發現跟他想像中的巨大落差，認為在台灣生活「令人心靈受創」，年輕人對一切都漠不關心，只活在自己的網路中，連生活成本都比很多已開發國家貴，即使台灣仍有優點，也彌補不了每天那種不開心的感覺。鏡報 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 小時前