我們都是沈伯洋！李忠憲推估中共下一步推「跨境數位獨裁」每個台人都建檔打分數：國安單位應有對策

綠委沈伯洋遭中共通緝引發熱議，成大教授李忠憲今（23）日發文示警，中國的下一步應該是「跨境數位獨裁」，可能將會對每一個台灣人民都建造一份檔案，做出如沈伯洋一樣的懲罰，「中國這個可怕的國家，連德國的國會議員過境香港，都會被叫進去小房間粗魯對待，賴清德政府真的不能小看！」

李忠憲今日以「跨境數位獨裁」為題在臉書發文表示，中國對沈伯洋全球通緝的作法，台灣所有人民都應該警惕，而且根據他的判斷，中國這麼多超級電腦下一步或許正在進行的就是跨境數位獨裁。

李忠憲推估，「跨境數位獨裁」可能將會對每一個台灣人民都建造一份檔案，有一個所謂的社會信用體系評等的分數，然後對每一個人做出類似像沈伯洋這樣的處罰。

「之前很多人貼，我們都是沈伯洋，這句話有很多意義」，李忠憲再說，如果中國對每一個人有這樣的做法，像聯合報新聞寫下「泰國引渡逃犯返中，『沈伯洋們』應警惕」，還有這種表面上看起來好像只是煽風點火、幸災樂禍，實際上是這個跨境數位獨裁運作系統的一環。政府國安單位應該要有強力的對策來應付未來台灣人民的這種處境。

李忠憲表示，中國這個可怕的國家，連德國的國會議員過境香港，都會被叫進去小房間粗魯對待，賴清德政府真的不能小看這件事情在未來對所有台灣人民的影響！

