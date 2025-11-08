我們都是湖農人!大湖農工百週年校慶 校方頒發特殊貢獻獎
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉國立大湖農工今日創校百週年，校方歷經一年籌備廣邀校友回母校，重溫青春年少時光；大湖農工也頒發特殊貢獻獎與傑出校友，包括企業家、投身農業的農政專家、金鐘獎得主等各領域人士。
大湖農工為苗縣少數國立技職學校，長期培育人才的大湖農工校友高達2萬多人，大湖農工校方之前發出「我們都是湖農人」召集令，原本有不少同樣從大湖農工畢業的夫妻、父子檔，甚至三代皆就讀湖農的校友要回到母校，但因參加人數眾多，難得的三代同堂最後未出席。
由於大湖農工校友遍布機械、室內設計、農業等，更有校友畢業後跨領域發展有所成，更有校友大方慷慨解囊捐贈儀器、經費回饋母校，也有校友為100週年校慶設計學校空間。
大湖農工也頒發四位特殊貢獻獎，包括長期投入校友會、捐款達500萬的企業家陳盛宏；長期在農政單位、由苗栗農改場主秘退休的黃勝泉；陳克成創業開發精密化學產品、鞋底材料，更為100週年校慶捐出100萬；陳慶漳在機械領域創業成功，鑽研機械手臂等專業，更於校慶捐出價值達700萬的6隻機械手臂提供學弟、妹學習。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
大湖農工迎百年校慶 陳慶漳投入機械手臂創業成功、大力回饋母校
其他人也在看
大湖農工百年風華 校友齊聚共慶榮耀時刻
國立大湖高級農工職業學校昨八日舉辦創校百週年校慶，現場嘉賓雲集，校友齊聚一堂，共同見證這所百年學府的重要里程碑。苗栗縣副縣長邱俐俐偕同勞青處副處長蔡貴香、立委邱鎮軍、國教署前副署長黃新發、國教署簡任視察陳慧玲、議員曾美露、楊恭林、校長劉于菱等各界代表出席盛會，邱俐俐表示肯定大湖農工百年來在教育與地方發展上的貢獻。苗栗縣副縣長邱俐俐表示，大湖農工自一九二五年創校以來，與時代同行、與土地共榮，一代代師長以教育澆灌理想，一屆屆學生以行動回饋家鄉，早已深深融入苗栗的血脈，成為地方最堅實的力量，更是教育與地方共榮的象徵。邱俐俐進一步指出，苗栗縣政府近年積極推動「職場探索計畫」，安排大湖農工學生參訪竹南啤酒廠、新竹空軍基地等地，讓青年能提前接觸產業、了解世界，並探索未來方向。她強調， ...台灣新生報 ・ 11 小時前
磁磚鬆脫、招牌搖晃快檢修 苗縣府提醒未維護最高罰30萬
隨著強風吹襲、地震搖晃，老舊大樓外牆的磁磚、玻璃與招牌隨時可能剝落，行人與住戶的安全隱憂日益升高。苗栗縣政府提醒，大樓住戶與管理委員會務必定期巡查與維修，若未依規辦理，最高可處新台幣30萬元罰鍰。中時新聞網 ・ 12 小時前
大湖鄉中小學運動會 苗縣府秘書長為選手加油
苗栗縣大湖鄉公所昨七日在大湖農工舉辦一一四年中小學運動大會，苗栗縣政府秘書長陳斌山到場為選手加油打氣，期勉選手們發揮運動家精神，在競技場上發揮平日訓練成果，盡情展現自我。今年大湖鄉中小學運動大會參與的學校包括：大湖國小、大南國小、東興國小、南湖國小、華興國小、栗林國小、新開國小以及大湖國中、南湖國中共約一0二位學生參與，規畫國小男女子組六十、一百、二百公尺、大隊接力；國中男女一百、二百、八百公尺、大隊接力等賽程。苗栗縣政府秘書長陳斌山、大湖鄉長黃惠琴、代表會主席謝見德以及地方民意代表等人到場為選手們加油鼓勵並慰勞教練，祝福選手們旗開得勝，贏得佳績為自己及學校爭光。縣府秘書長陳斌山表示，大湖鄉舉辦聯合運動會展現了鄉內孩子的活力及熱情，透過運動賽事更讓鄉內所有孩子一起切磋交流 ...台灣新生報 ・ 1 天前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。中央社 ・ 9 小時前
攜手華碩ProArt University校園創作者聯盟 文化大學打造首間CCU AI Lab
中國文化大學AI電腦教室於日昨揭牌啟用，並與華碩ProArtUniversity校園創作者聯盟簽署合作備忘錄（MOU），打造全台首間「CCUAILab」。文化大學系所多元，建置的AI實驗基地，整合理工、商管、設計、人文與藝術等領域的學術能量，打造兼具教育深度與產業實務的創新平台。文化大學王子奇校長表示，這間AI電腦教室將作為文化大學推動AI教育的首個示範據點，未來學校將以此為起點，持續建置「CCUAILab」系列實驗基地，創立更多AI專業教室，深化AI於通識教育、創意設計與人文應用領域的發展，培育具創新力、跨域力與國際競爭力的AI新世代，打造AI教育與產學共榮的新典範。此舉象徵文化大學邁入AI跨域教育新里程碑，與華碩共創AI教育與產學合作新典範，培育兼具AI思維、人文素養 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場
爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 10 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
彰化縣 / 綜合報導 立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤120元，吸引許多民眾一早就來採買嚐鮮，漁民預估這波先頭烏可以進帳超過100萬元，這也是他們今年領到的第一桶「烏金財」，忙得再辛苦都值得了。漁民把漁網慢慢拉上船，稍微整理一下，銀白色活跳跳的烏魚堆滿了整個船艙，船隻把滿船新鮮的烏魚載到了彰化線西鄉塭仔漁港，這是立冬過後天氣轉涼，第一批捕撈上岸的野生烏魚，今（8）日上午，民眾來逛漁港攤位，忍不住先買兩條嚐鮮，賣魚的攤位上滿滿都是新鮮的烏魚，漁民忙著剖開魚肚，把黃澄澄的烏魚子拿了出來，雙手忙得沒停過。漁民李文德 說：「抓了3千多尾，小尾一條100中尾150，大尾的算斤，1斤120。」烏魚的價格持平跟去年差不多，如果順利賣完預估可進帳超過100萬元，民眾在漁港攤位仔細挑選想吃的部位，漁民透露，有中盤商得知先頭烏已經到港，馬上大量訂購。漁民說：「一個訂1千公斤，可能做生意的吧。」接下來氣溫轉涼之後，跟隨寒流南下的野生烏魚就會越來越多，民眾開心搶買烏魚品嘗當季的鮮味，漁民也大豐收，忙著捕撈首批野生的先頭烏，提前領到第一桶的「烏金財」。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前