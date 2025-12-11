我們都是逐夢仔！青年百億海外圓夢成果發表 賴清德：明年增300特殊生名額

賴清德總統2025.12.11出席教育部青年發展署舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。郭宏章攝影



賴清德總統今天（12/11）出席教育部「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，聽取青年代表們分享逐夢過程，包括看到到韓國學習K-POP的女孩們，賴清德稱讚其表現，並稱「誰說他們不會是下一個周子瑜」，賴清德也欽佩青年們的勇氣，並有感而發的說，當年自己的夢想是支持青年圓夢，後來列入總統競選政見，現在再由青年們來圓自己的夢，「我們都是逐夢仔」，賴清德並肯定教育部明年將新增「圓夢助力方案」，300個名額，要給弱勢、偏鄉、原住民或是特殊家庭的孩子圓夢。

賴清德總統2025.12.11參與教育部青年海外圓夢百億計畫交棒儀式，將支持單位由今年的環境部交棒給明年支持的外交部。郭宏章攝

賴清德總統今天（12/11）上午前往台北「華山1914 」文化創意產業園區，出席由教育部青年發展署舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。在今年計畫開展的第一年，已有1463位青年在政府支持下實現夢想，在華山文創園區展出青年百億海外圓夢基金落實的成果。今天的記者會由海外翱翔組、逐夢工場組以及旗艦計劃等多位圓夢計畫代表以不同方式展現成果，包括申請赴韓國學習K-POP的舞蹈，也在開場進行表演。另外，赴義大利學習美食的青年展示精緻餐點後下台時，賴清德總統也起身詢問青年代表、高度肯定其餐點看起來相當美味，讓圓夢代表特別高興。

賴清德總統2025.12.11出席教育部青年發展署舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。郭宏章攝影

在參與青年圓夢計畫交棒儀式，將支持單位由今年的環境部交棒給明年支持的外交部之後，賴清德致詞時表示，今天非常高興來參加青年百億海外圓夢基金成果發表會，剛剛看到每一位發表成果的青年，都帶著笑容，充滿自信訴說著你們這一次築夢過程的點點滴滴，自己看了非常欽佩，「你們的勇氣也非常佩服你們認真學習，而且成果豐碩，真的以你們為榮，為你們感到驕傲。看了你們的表演，聽了你們的訴說的過程，我也很迫不及待的要去看看每一個過程、每一個計畫的成果。」

申請教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，赴韓國學習K-POP「潮流韓國偶像之路」的青年圓夢代表們2025.12.11在成果發表展記者會上表演舞蹈。

賴清德接著說，剛剛鄭英耀部長已經分享這個計畫的緣由，的確是幾年前自己在電視上看到不老騎士他們的夢想，「我也在想，我年輕的時候也有想要做，但沒有要做的事情，如果不老騎士如此，我也一樣，一定有很多人都有同樣的遭遇，所以我在想說哪一天、我如果有機會競選總統，我要把它列為我許中重要政見中非常重要的一環。好不容易，經過非常激烈的選舉，也感謝國人的支持，讓我們能夠順利當選，那我也非常感謝教育部長鄭英耀，還有之前葉丙成次長、各位同仁的妥善的規劃，一次又一次的檢討，然後才讓這個計畫上路，今天能夠看到這1個成果，發表，對我來講，也是1個夢想實現的，你們的追夢讓我的夢想能夠實現，我們都是逐夢仔，謝謝你們非常謝謝。」

賴清德表示，要肯定教育部的團隊，並不是說有這一筆錢，然後花完就算了，除了妥善規劃，把每一筆錢都能夠充分發揮功能，讓每一個年輕人，只要有想法，就有機會築夢。「我們把舞台打得好好的，現在我們也很負責任的去檢討，呈現年輕人追命的過程，這是相當負責任的作法。」賴清德再度感謝教育部團隊能舉辦此一成果發表會，「我非常希望更多的年輕人要來看人家是如何經由想法，然後變成追夢的計畫，如何善用政府的舞台。」

賴清德也表示，希望能讓年輕人能主動來看一看，自己有什麼樣的夢想，可以應用的上、站上政府所打的舞台，然後到海外去開拓視野看一看，也非常希望家長能來看一看，現在的年輕人已經不一樣了，「如果這些年輕人有這樣的想法，就可以去逐夢的話，那你的孩子可不可以？你的孩子一定可以！」

賴清德總統2025.12.11出席教育部青年發展署舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。郭宏章攝影

賴清德說，非常希望學校老師能夠來，因為孩子跟老師在一天當中接觸的時間是相當長的，老師最了解孩子的想法、長處跟興趣，也了解孩子也許他可以往哪個方向發展，「你不妨來看一看，把你所看到的心得提供給學校的孩子，讓學校的孩子能夠順利踏上逐夢之旅。」

賴清德也讚賞上台分享圓夢經驗的代表，表現相當好，不管是第一隊學習K-POP、跳舞的幾位年輕人都非常棒，「你說他們哪一位不可能是下一個叫周子瑜？可能每一個人可能都是周子瑜！」

賴清德總統2025.12.11（背對鏡頭）肯定赴義大利學習美食的青年海外圓夢代表。郭宏章攝

賴清德也分享自己多年前在台南新樓醫院執業、當醫師的時候，就有一位年輕的高中女生來看門診，因爲多次看診後比較熟，就問這位高中生未來的夢想是什麼，「你們不會相信，當時那麼早，她說他希望有一天能夠到韓國去學習，能夠從事表演。但當時社會條件是遠遠不如現在，包括社會資源、國家提供的協助遠遠不一樣。」賴清德說。

賴清德也說，所以剛剛看了第一隊的舞蹈分享，這麼的精彩、充滿自信，看得非常振奮，要大家給予掌聲肯定。對於分享學習美食餐飲製作的青年，賴清德還說，「年輕的人把那個菜，剛剛在介紹的時候，我說那一定很棒，端下來給我的時候，我在想真的現在就可以吃嗎？」這席話惹得全場都笑了。

賴清德也肯定其他分享的圓夢代表每一個歷程都有很好的收穫，再次強調「我真的非常鼓勵家長、老師，還有更多的同學都來看。」賴清德也感謝教育部很貼心的特別去分析，今年1463位的築夢青年，他的背景跟區域分布發現發現好像都會跟城鄉有一點點不夠平衡，所以特別在明年編列一批30個計畫，有300個名額，要給弱勢偏鄉原住民或是特殊家庭的孩子，賴清德覺得這個精神很棒，也說今年由環境部支持、明年則是外交部，並且肯定包括衛福部、僑委會、農業部等各部會的代表的支持，當然也要感謝海外國外，國際的NGO、學術單位等協助。沒有大家的幫忙是完全沒有辦法實現的，希望此計畫第1年的成果發表會當作一個基礎。

賴清德強調，「我們不以此為自滿，我們多聽聽年輕人的意見，不斷的要滾動，讓這個計劃能夠更好，更貼近年輕人的需要，也能夠讓他們更發揮他們的專長跟興趣。」

