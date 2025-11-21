即時中心／綜合報導

日本首相高市早苗近期指出若台海發生衝突，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；然而這番「台灣有事」的發言，引起中國不滿，兩國關係呈現緊張態勢。在台發展多年的日籍藝人夢多（大谷主水）昨（20）日發文力挺高市早苗，強調「我們的首相做得好、超棒」，同時他也希望台日關係越來越好。

日相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本也將陷入存亡危機，自衛隊將可行使集體自衛。但此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話要「斬首」高市早苗，官方更直接建議民眾避免赴日。但最新民調指出，高市早苗的支持率達69％，比10月剛接任時還高。

在台發展多年的日籍藝人夢多，昨晚也在社群平台Threads上表達對高市早苗的支持，「「我們的首相做得好、超棒，對他非常的期待」。同時夢多也希望台日關係越來越好，「謝謝你們愛日本，我們日本人也愛台灣。」





原文出處：快新聞／「我們首相做得超棒」日籍藝人夢多力挺高市早苗 盼台日關係越來越好

