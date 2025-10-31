《我們一家人 閃耀新家園》看見新住民打拚

▲中國新住民 丁克清（圖／移民署提供）

[NOWnews今日新聞] 由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看!

首先登場的是來自中國貴州的新住民丁克清，因為婚姻來到台灣的宜蘭定居，一開始很不習慣宜蘭緩慢的生活步調，沒想到住了半年之後，反而愛上這樣的慢活，也將自己兩倍速的做事節奏，像踩了剎車一樣，放慢速度。疫情期間因緣際會，她在自家騎樓與同鄉姊妹租了一半的店面，開始賣起衢州烤餅。丁克清說，這是她過去在浙江擔任導遊時，最愛的美食小吃，為了原汁原味復刻記憶中的美味,她還特地從衢州運來兩個道地的炭火烤爐，也因為台灣社會的開放多元，讓她創業成功。如今生意蒸蒸日上,她也擁有了自己的完整店面,讓烤餅的香味在慢活宜蘭持續傳承。

廣告 廣告

▲波瀾新住民 唐寶玲（圖／移民署提供）

2012年來台灣當交換學生的唐寶玲，婚後定居台灣，一晃眼13年了。身為新住民的她，一直是個很有想法的女生。先是開裸賣商店，把波蘭和歐洲國家的環保意識帶進台灣。今年她把重心轉移到舉辦文化市集上，邀請不同國家的在台外國人，透過擺攤市集和台灣民眾進行文化交流，她最開心的是把自己家鄉的文化,讓她第二個家,台灣的人也能更加認識,另外她也努力推動減少過度消費的環保理念。多才多藝的唐寶玲努力克服困難，開啟了人生的更多可能。

▲西班牙新住民 巴魯（圖／移民署提供）

來自西班牙的藝術鬼才巴魯，曾經去過英國、墨西哥北京，因為一張東部海岸照片，吸引他來到台東生活，他宛如天生就有原住民靈魂一般，喜歡跟當地人一起唱歌生活。台東這塊土地也改變他的畫風，滋養著他的靈感，成為藝術創作泉源。如今他的作品連西班牙銀行都有收藏。

▲越南新住民 阮氏藥（圖／移民署提供）

越南新住民阮氏藥從小喜歡跳舞，九年前因為新南向政策興起，她在台灣創立了越南舞蹈團，和姊妹們一起跳舞吃美食, 常常一根春捲就讓大家解了思鄉之情,阮氏藥更進而回饋鄉里, 活耀於多元文化教育之中,從一次次的交流裡,讓自己在台灣找到未來的夢想。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

精彩節目請鎖定週日下午3點 三立電視CH54台 我們一家人 閃耀新家園

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最低工資審議 洪申翰：預期國際經貿不確定性將是焦點

劉世芳稱「家門口淹水就算了」 羅智強：是國民黨早被轟下台

轟黃國昌指揮狗仔跟監政敵！王義川批狗仔昌：一定追究到底