「我們，歌與舞，與身體」高雄原民創作者匯演 圓滿落幕

由高市府文化局主辦的「我們，歌與舞，與身體」高雄市原住民創作者匯演，十七日於駁二正港小劇場圓滿落幕；這次演出匯聚了六組在地優質原住民表演團隊與獨立創作者，從阿美族古調、泰雅族竹韻，到探討性別認同的現代肢體創作，展現了原住民藝術在當代劇場中的豐富光譜。現場氣氛溫馨熱絡，除了喜愛藝文的觀眾慕名而來，更有許多演出者的親友團專程到場力挺。台上台下情感連結緊密，觀眾隨著創作者的身體敘事，共同經歷了一場跨越傳統與現代的深層對話。(見圖)

文化局今(十八)日說明，這次演出由麒麟原住民文化藝術團的《嬰兒祭》揭開序幕，透過〈貓頭鷹報喜〉與〈孩子超越一切〉等舞碼，重現部落迎接新生命的莊重祭儀；隨後登場的游恩恩（Lihan Umaw）帶來作品《Tnpusu起個圓》，以太魯閣族神話中的「荒野之靈」為靈感，透過獨特的酷兒視角，在舞台上思索文化起源與自我認同。

緊接著，高偉恩的《煽情之嘟》將氣氛帶入現代都市，結合變裝皇后的對嘴演出與戲劇片段，透過聲音、視覺與充滿張力的演出，帶領觀眾經歷都市酷兒原青的自我探索旅程；表演中更巧妙安排現場觀眾加入口白演出，讓這份關於身份與認同的對話在眾人的參與下更顯深刻。回歸傳統底蘊，高雄市原住民祖韻文化樂舞團帶來《鼓動竹韻‧泰雅慕情舞》，以竹鼓的節奏演繹泰雅族族群文化；La Voix d’AMiS阿美之聲合唱團則以《阿美古調新唱》優美獻聲，其中〈阿美風情畫〉一曲，更是劉盛福團長在都蘭田野調查中，運用蒐集到的古謠加入創作，將古老的旋律賦予新意，透過美聲傳遞深厚的族群情感。最後台灣原住民原緣文化藝術團，演出《原緣樂舞：山海回聲》，串聯布農族與南排灣族的樂舞特色，為整場匯演畫下句點。

文化局王文翠局長表示，近年高雄協助在地原住民演出團隊的表演提升優化，期望透過輔導機制讓團隊得以穩定經營，並透過這次匯演的演出平台，提供團隊發表與展演的機會；此外，為呼應當代劇場內容的多元展現，這次匯演也打破框架，除了樂舞團隊外，也特別邀請獨立創作者一同參與演出，期望透過不同型態的激盪，呈現當代原住民藝術的多元豐富樣貌。

演出結束後的座談環節，六組創作者分享了創作背後的心路歷程，暢談如何從傳統文化中汲取養分，並轉化為當代的身體語彙，席間更不乏創作者感性向首度到場支持的親友致謝，令在場觀眾動容掌聲；此外，現場也邀請兩位資深老師給予回饋，包含表演藝術聯盟理事長陳錦誠，他曾任國藝會執行長，更是原舞者創團義工及製作人；另一位則是原舞者舞團榮譽藝術總監懷劭‧法努司，同時也是原住民文化園區娜麓灣樂舞劇團總監。

座談中，兩位老師回顧台灣原住民表演藝術的發展歷程，特別提到具指標性的「原舞者舞團」當年正是從高雄草衙發跡，從早期的文化復振與傳統樂舞，至今舞台上已能容納性別、身份認同等各種多元議題的呈現，展現了原民藝術極大的包容力與跨度。這次的匯演在演出之餘，更是一次重要的盤點與看見，讓團隊現階段的能量被完整檢視，也期許團隊未來持續在創作上優化精進，展現出更細膩、更具豐富層次的表演藝術。

文化局指出，未來將持續深化在地藝文扶植，支持創作者勇於突破框架及深化演出，期望透過長期陪伴與舞台實踐，協助團隊累積創作能量，發展出更具琢磨、細膩且深化的成熟作品。