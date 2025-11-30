我健美選手劉明毅奪2面世錦賽金牌 賴總統拍電致賀

我國參加沙烏地阿拉伯舉辦的「2025年IFBB世界健美錦標賽」傳出好消息，健美選手劉明毅於當地時間11月29日完成賽事，奪得男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌。賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「2025年IFBB世界健美錦標賽」展現卓越實力，我國共派出4位男子選手，劉明毅在第二天賽事中，先是在男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉者勻稱的形體、緊實肌肉線條以及穩健的臺風，在比賽中脫穎而出獲得金牌；緊接的男子形體組170公分級項目，劉明毅更是在舞台展現完美比例與充滿力量的姿態，在12個國家共16名選手中，獲得裁判一致肯定，拿下本次世錦賽個人第2面金牌。

劉明毅曾於2022年獲得我國在健美世錦賽的首面金牌，本次參賽他更是做足準備，憑藉著紮實的訓練，突破自我，囊括健身模特兒、形體2項目金牌，令人讚賞。

運動部表示，選手長期投入高強度的訓練與嚴格飲食控制，展現對於自我的高度要求，也在世錦賽舞臺贏得國際評審一致肯定，不僅為我國爭光，也將成為國內其他選手持續精進的動力。(編輯：宋皖媛)