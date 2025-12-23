社會中心／馬聖傑、蔡承翰、SNG 台北報導

犯下隨機攻擊案件，奪走四條人命的嫌犯張文，他犯案後畏罪墜樓身亡，今天（週二）下午，法醫針對張文的遺體進行解剖，要瞭解他的死因，身體是否有毒品反應，就在解剖結束後，張文的父母親也出面，兩度鞠躬致歉、甚至下跪，說他們接下來會配合司法調查。

張文父母親：「對不起。」

哽咽、道歉，接著雙膝著地，在一次對外致歉，張文隨機殺人、奪走四條人命的四天後，他的父母親在看完法醫解剖後，公開面對外界。

廣告 廣告





「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉

「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉。（圖／民視新聞）





張文父親：「張文所犯下的滔天大禍，對於社會造成嚴重的損害，以及對受害人及其家人，造成無法彌補的傷害和痛苦，我們想在此向大家說對不起，對不起。」

拿出早就準備好的紙條，張文父母親兩度鞠躬道歉，簡短說明，至於張文畏罪墜樓身亡，為人父母的到現在還是很納悶，兒子怎麼成了殺人犯！事實上，張文與與家人間情感淡薄，跟父母兩年多沒聯絡，張文2025年開始，就沒有與其他人有通聯，僅用通訊軟體拍下匯款紀錄，告知房東已經繳納房租，警方懷疑，他似乎早就開始策劃這一起隨機攻擊計畫。





「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉

「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉。（圖／民視新聞）





張文父親 vs. 記者：「對不起，接下來我們會全力配合司法的調查，(請問斷聯這些年來)，(有大概知道他的狀況如何嗎)，謝謝 (怎麼一次匯45萬給兒子啊)。」

張文父母親，兩度鞠躬、下跪致歉、說了四次對不起，但對被害人和四者家屬來說，何其無辜。

原文出處：「我兒子犯下滔天大罪」 張文父親鞠躬、下跪、道歉

更多民視新聞報導

「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照

最新／台中女偵查佐嗆「對盧秀燕開3槍」 檢方聲請羈押禁見

狠男殺害同居女友藏屍3年半！漂白水掩臭照付房租 遭判27年重刑

