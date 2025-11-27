「我兒子躲廁所 至今失聯」 災民尋親 心急如焚

香港大埔宏福苑惡火從白天燒到黑夜，再到今天白天。7棟大樓被濃煙與火舌吞噬，失聯名單持續增加，不少居民徹夜守在現場，焦急等待親人消息。香港民間也自發成立平台協助報平安，但仍有嬰幼兒與長者下落不明，場面令人心碎。

香港民眾自發成立平台協助報平安，期盼傳來好消息。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火持續燃燒超過24小時，消防人員仍在奮力撲滅火勢，搜救工作持續進行中。這場始於11月26日的大火，直到27日清晨仍未完全撲滅，從空拍畫面可見，消防員持續進行高空噴水灌救作業。災情嚴重，造成多人失聯，其中包括許多老人和嬰兒，焦急的家屬在現場等待親人消息，民間也自發性設立平台協助尋人與報平安。

廣告 廣告

27日天亮時，香港宏福苑部分大樓仍有火舌冒出。從空拍畫面可見，消防人員持續進行高空噴水灌救。另一角度顯示，起火的7棟大樓已被嚴重燻黑，現場持續噴水降溫，消防員從下而上進行搜索和滅火工作。

許多居民焦急尋找失聯親人。一位宏福苑居民表示，他的兒子在26日晚上8點躲在廁所內，目前生死未卜，電話也無法接通。另一位香港民眾表示，8點之後已經聯絡不到她的媽媽，聽鄰居說火災發生時已有大量濃煙，媽媽太過匆忙連手機都沒帶走。

火災現場，住戶邊掉淚邊尋找失聯親人。當看到火光再起，居民們的心情更加糾結。一位宏福苑居民指著冒煙的大樓驚呼。另一位居民則哀嘆，所有家當都投入這個樓，現在一燒什麼都沒有了。

由於失聯人數眾多，民間自發性架設數個平台，供大埔宏福苑住戶尋找失蹤者和報平安。許多失聯者是老人家，還有嬰兒已超過24小時沒餵奶，生死未卜。許多焦慮的留言湧現，讓家屬只能裹著棉被在寒冷的冬天望著遠方焦黑的家園，傷心等待希望能有好消息傳來。

更多 TVBS 報導

宏福苑受困失聯名單持續擴大 香港共收341求助個案

17年首次五級火警 香港大埔宏福苑釀至少13死 1消防員殉職

返家崩潰！80歲嬤痛哭失聲 哭喊家園全毀

台網友諷香港大火像無限城、101煙火 港人怒喊下地獄

