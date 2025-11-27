我全都要！AI眼鏡、摺疊手機、智慧戒指 盤點2025超吸睛科技逸品

我全都想要！AI眼鏡、摺疊手機、智慧戒指 盤點2025超吸睛科技逸品。(圖片來源：Meta)

2025年，科技新品不斷推陳出新，讓人忍不住大喊「我全都想要！」隨著人工智慧和空間運算技術大幅提升，科技新品變得更智能、更貼心，嶄新的穿戴裝置與智慧設備逐漸從科幻走入日常，舉凡AI眼鏡、摺疊手機與智慧戒指等創新裝置，不僅提升生活便利，還帶來極致的時尚感與科技感。以下精選2025年刷新人們對未來想像的科技逸品，你最想入手哪一項呢？（文：費司特、圖：各品牌提供）

焦點1.Google Pixel 10 Pro Fold 折疊手機

號稱是Google迄今最堅固耐用的摺疊手機「Pixel 10 Pro Fold」，一上市就引起科技迷們的關注，採用全新的無齒輪轉軸設計，相比上一代提升了兩倍的耐用度，官方指出能承受相當於10年以上的日常摺疊使用，外側配備6.4吋Actua螢幕，內側則是8吋Super Actua Flex螢幕，實現了既輕盈又寬廣的使用體驗。

後置三鏡頭系統搭配Google Tensor G5自研晶片，相機系統更新了拍照指導、自動完美合照等AI功能，甚至支援最高20倍超解析變焦。首度獲得IP68防護等級認證，讓使用者在潮濕環境也能放心使用，適合需要高效多工處理、經常出差或內容創作者，以及對摺疊機耐用度有高要求的消費者。​

焦點2.iPhone Air 超薄手機

蘋果終於推出了史上最薄「iPhone Air」，機身厚度僅5.6毫米，重量只有165克，卻蘊含著驚人的運算能力。搭載自家設計的A19 Pro晶片，擁有智慧型手機中速度最快的6核心CPU和強化的5核心GPU，每個GPU核心內建神經網路加速器，峰值運算能力提高達3倍，足以勝任最要求效能的3A遊戲。

全新的N1無線晶片驅動Wi-Fi 7、藍牙6和Thread，而C1X行動數據機系統的速度比上代快達2倍，卻整體能耗降低30%。相機系統搭載1800萬像素Center Stage前置相機，支援直橫轉換自動擴展視野，背部4800萬像素融合主相機具備28和35毫米兩種焦距選擇，內建2倍光學等級望遠功能。採用eSIM設計以節省空間，配備3倍抗刮的超瓷晶盾，特別適合追求輕薄便攜、內容創作者以及重度遊戲玩家。​

焦點3.Meta Ray-Ban Display 智慧眼鏡

「Meta Ray-Ban Display」是2025年Meta首款內建彩色高解析度顯示器的智慧眼鏡，重約69克，採用經典Ray-Ban Wayfarer設計，右眼鏡片內置600×600像素顯示器，支援90Hz刷新率及5000nits高亮度，即使在戶外強光下也能清晰呈現訊息、導航、即時翻譯等功能，搭配Neural Band肌電感應手環，能以手勢操控眼鏡操作，包含拍照、訊息瀏覽與回覆，實現免手持、免語音的直覺互動。產品續航力約6小時，搭配充電盒可達30小時，是一款結合時尚與AI科技，適合追求前沿智慧穿戴體驗的消費者。

焦點4.Insta360 Go Ultra 迷你運動相機

「Insta360 Go Ultra」是一款革命性的口袋相機，重量僅53克，卻能錄製4K 60fps影片，搭配翻轉螢幕設計，讓使用者能輕鬆切換拍攝角度，支援防水功能讓你在各種環境都能安心創意，相機內建人工智慧穩定技術，即使在顛簸的運動場景中也能提供平穩的影像品質，搭載高品質雙麥克風收音系統，能清晰捕捉環境聲音，內置編輯功能讓創意即刻成形。適合自媒體創作者、運動愛好者、Vlog製作者，以及想要輕便記錄生活精彩瞬間的年輕族群。​

焦點5.Galaxy Ring 智慧戒指

三星「Galaxy Ring」是全球首款真正意義上的智慧戒指，外殼採用堅韌的鈦金屬邊框，具備IP68防塵防水等級及10 ATM防水效能，曲面設計貼合肌膚，機身內搭載心率感應器、加速度感應器和體溫感應器，結合睡眠分析功能和AI演算法，能提供睡眠翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等詳細數據，夜間體溫監測更能預測生理週期。

身體能量指數功能依據睡眠、活動、睡眠心跳率與變化等四大因素評估身心狀態，所有數據整合至Samsung Health無需額外訂閱，長達7天的續航力大幅減少充電次數，支援自動追蹤走路、跑步等活動，記錄步數、運動時間與卡路里消耗。可與Galaxy生態圈無縫連結，透過雙指輕點兩下控制相機快門或關閉鬧鐘，遺失還能透過「尋找我的戒指」快速定位。特別適合關注健康管理的上班族、健身愛好者、追求穿戴便利性的消費者。

歲末年終，不妨從這些令人驚豔的科技新品中挑選一款，犒賞辛苦工作一整年的自己，你最想入手哪一款呢？