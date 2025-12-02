我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場

即時中心／林耿郁報導

中國對全球市場的產品傾銷，已經成為各國關切的嚴重經貿問題；路透社指出，外界多聚焦中國電動車在歐美市場的威脅，但真正衝擊全球汽車版圖的，其實是中國大量輸出在國內賣不出去的燃油車，以低價策略，快速搶佔新興市場版圖！

全面倒貨！路透社調查報導，由於中國電動車在國內市占迅速攀升至五成，使傳統燃油車需求大幅萎縮。為消化過剩產能，中國油車公司將主力轉往出口。

自2020年以降，中國出口車輛76%為燃油車，總量更從一年100萬輛，暴增至今（2025）年全年預估的超過650萬輛，也讓中國成為全球最大汽車出口國。

報導指出，中國燃油車出口數量暴漲，源自北京長期的產業政策。多年來官方補貼扶植電動車產業，壓縮傳統油車企業生存空間，導致嚴重「內捲」與過剩產能。

目前中國境內仍有一年可生產3,000萬輛燃油車的工廠量能，但國內需求不斷下降，使大量產線閒置，這些油車只能轉往海外銷售。

小孩子才做選擇！油車、電車市場 中國全都要

雖然中國長期目標仍是吃下全球電動車市場，但在東歐、拉丁美洲、非洲等地，電動車所需的充電環境不足、基礎設施未成氣候，使燃油車輛更實用與受歡迎。

報導引述，多名中國車廠海外主管表示，出口已成為公司維持成長與利潤的「關鍵」。

中國車企的全面擴張，衝擊其他多個國家的本地車業：墨西哥是中國最大的輸出市場，中國品牌預估今年市占可達14%；智利市場近三成新車來自中國，多家傳統車廠的銷售下滑30%至45%；在南非，中國品牌市占已從去（2024）年同期的10%，暴升至近16%，且燃油車銷量遠高於電動車。

研究機構AlixPartners預測，中國車廠每年在海外銷量將持續增加，2030年前可能再成長400萬輛，並在5年內坐擁全球汽車市場三成市佔率。

有分析師直言，未來真正的汽車競爭決勝點不在歐洲，也不在美國，而在全球的中低收入國家與新興市場。

