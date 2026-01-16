我公務員赴陸旅遊遭中共訊問 陸委會籲警覺並通報

陸委會副主委梁文傑今天(16日)指出，我國公務員在前往中國大陸旅遊期間，遭到中共國安人員到旅館訊問平時工作內容，還有人被要求提供立法院助理名冊，他提醒我國公務員，遇有類似情況要隨即通報陸委會。

陸委會16日舉行例行記者會，副主委梁文傑指出，近來接獲公務員反映，在赴陸旅遊期間除了在通關受到盤查外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館房間訊問，問及他們的工作職務內容以及上司和同事等，甚至語帶威脅若要回台灣要配合哪些事情。

梁文傑說，陸委會要提醒公務員，不要以為自己只是基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得到中國大陸不會有任何風險，陸委會統計從2023年到現在已接獲19起相關案件。梁文傑：『(原音)中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包，所以我們現在對公務員的管制，就是在11職等以上要由內政部聯審會來許可，那10職等以下就是各個單位，目前我們還是維持這樣。』

梁文傑強調，中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包，並非都料想得到的，而且要的不只是機密，像在桃園有一件案例是被要求提供立法院的助理名冊，這在台灣一般人看來好像不算是什麼機密，可是對對岸來說這些就是他們想要知道的事情。所以，希望每個公務員在遇到相關狀況時都能向陸委會回報，千萬不要因為心生畏懼而沒有回報。

另外，有媒體詢問中共近日舉行第20屆中紀委第五次全體會議，有高達10名出身軍隊系統的中紀委缺席，陸委會對此有何看法？梁文傑表示，中國國家主席習近平上任後，是把政治安全放在首位，所以近年中共黨政軍高階官員屢遭審查整肅，這次有10名軍方系統的中紀委缺席，其中8人是中將、2人是少將，表示習近平對軍隊內部的清洗正在向下深入，陸委會將密切注意後續發展。