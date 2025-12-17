「我具備酒鬼人格」！川普力挺幕僚長 坦承戒酒全因哥哥早逝

川普2.0首位出爐的閣員，就是白宮幕僚長威爾斯。（AP）

美國白宮幕僚長近日受訪時提到總統有「酒鬼性格」，被認為暗指川普有酗酒問題，由於川普在任期間曾多次被媒體捕捉到一些可能暗示健康問題的跡象，比如步履蹣跚、腳踝腫脹、手背出現大面積瘀血等，貼身閣員此番發言引起譁然。對此，川普堅定捍衛下屬，表示出完全的信任，更承認她說得有道理，並罕見地公開談及自己戒酒的個人原因。

《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌16日刊出白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）的特寫報導，她形容川普具備「有酒鬼的性格」（alcoholic's personality）。川普則向《紐約郵報》（The Post）表示，自己並未感到被冒犯。他解釋，威爾斯指的是他具有「占有慾強、易上癮」的人格特質，並坦承：「我經常這樣說，如果我喝酒，我很有可能就會成為一個酒鬼。我說過很多次，我就是這樣的人。」

滴酒不沾的川普過去曾多次透露，他之所以完全戒酒，是因他的胞兄佛列德（Fred Trump Jr.）在1981年年僅42歲時，因酒精引起的心臟病發作而逝世，這場悲劇成為他終生保持清醒的主要動力。

報導中還提到，威爾斯稱副總統范斯是「十年陰謀論者」，認為司法部長邦迪（Pam Bondi）處理與性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件時「失誤」，甚至暗示川普本屆總統任期是場「復仇之旅」，川普仍對威爾斯表達了絕對的信心，稱她「表現得非常出色」。

報導刊出後，威爾斯本人在X平台上發文回應，表示該報導是帶有偏見的攻擊，「省略了很多重要的背景」，旨在呈現對川普政府「過度混亂且負面的敘事」。范斯受訪時半開玩笑地表示：「有時候我就是個陰謀論者，但我只相信那些被證明是真的陰謀論。」邦迪也迅速發文力挺威爾斯是「親密的朋友」，並表示任何試圖分裂本屆政府的企圖都將會失敗。

威爾斯之所以受到川普及其盟友的讚賞，很大部分是因為她成功消弭困擾川普第一任期的持續內鬥，並採取了與前任幕僚長截然不同的運作方式。威爾斯此前曾表示：「我希望他（川普）獲得更多的意見、而不是更少，更多的資訊、而不是更少，更多的人與他交談、而不是更少。」她認為自己的責任是確保總統獲得未經修飾的真實資訊，這與試圖控制川普接觸的約翰凱利（John Kelly）等前任幕僚長形成鮮明對比。

