我再ven一次是什麼梗？台灣人模仿中國人口音 意外引爆兩岸論戰

一段模仿中國人在早餐店大聲講話的口音，意外在Threads掀起熱議。 圖：ccc_tou Thread

[Newtalk新聞] 社群平台Threads近期出現許多網友發文，故意把「問」打成了「ven」，原來，去年10月有網友分享一段在早餐店遇到的「很吵的中國人」的影片，中國人不斷在店裡高聲重複「我再ven一次...」，讓台灣人不禁模仿了起來，這段影片意外掀起台灣與中國之間的口音論戰。

我再ven一次的由來

一名網友去年10月在Threads分享2年前拍攝的影片。影片中，她表示自己在早餐店遇到一位中國人，並模仿對方的口音說：「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯…我再vvven一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅。」影片分享至今已有超過30萬人按讚、超過4.4萬人轉貼，累積1150萬次瀏覽。

中國帳號留言嗆聲

影片爆紅後，吸引許多網友爭相模仿，近期在Threads掀起風潮，但也引起疑似中國網友的不滿。一名網友在Threads用簡體字表示，在中國「問」發音是「wen」，根本不存在「ven」這個說法，嗆聲「看到有台灣人調侃『大陸人經不起口音調侃玩哏』，我就滿頭問號，你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎」，隨即湧入大量中國網友群情激憤調侃「灣灣」、「台灣腔很滑稽」。

廣告 廣告

台灣網友們也不是省油的燈，紛紛湧入該貼文下留言反擊：「你venty真多」、「沒人ven你意見」、「台灣口音被你們開玩笑多久了，怎麼被講一次就玻璃心碎了？」開啟雙方口音大戰。雖然中國普通話中，確實沒有「v」的語音，但在多數地區方言影響與不斷演變下，才開始讓這個發音被越來越多人接受。

中國論壇早就討論過

事實上，中國人將wen讀成類似ven的讀音，在2023年和2019年的的中國論壇知乎上就曾被多次提及過，當時有中國網友發文問，為什麼幾乎所有人，包括電視台主持人都把wen讀成類似ven的讀音，當時有網友回應解釋，「其實這個自發的現象在官話區早就見怪不怪了，東北北京華北都有，而這一片可是普通話的產生地。別跟我說普通話不是北京話，官方媒體實際在做的事情已經非常明確了：北京話怎麽變，我們怎麽跟，北京口音是可以無限制上電視的，不管口齒多麽不清晰。今天普通話水平測試的機測標準也明確說了，w讀成v是不扣分的，相當於完全默許了北方官話口音的合法性。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

彭博：黃仁勳計畫一月下旬訪中 以盼重啟中國市場

日本新政黨也採取強硬對中國立場 日經：北京誤判形勢