「我再ven一次...」中國人批台灣調侃口音 網戰翻！反譏：你venty真多

近日網路流傳一段影片，有網友模仿中國人口音說「我再ven（問）一次，有沒有人要吃我的豬排蛋餅」，隨後有不少台灣網友也跟著模仿、刻意把「問」打成「ven」，調侃中國發音。不過有一名疑似來自中國的網友以簡體字發文反擊，聲稱在中國大陸「問」根本沒有「ven」的音，還說台灣人的口音才好笑、台灣腔很滑稽，意外在社群上掀起一波論戰。

ven是什麼哏？出處竟是早餐店奇遇

社群平台Threads最近出現許多網友發文，故意把「問」打成了「ven」，有網友指出，這是因為有人分享一段影片，還原在早餐店遇到的「很吵的中國人」，不斷重複「我再ven一次」周遭客人要不要一起分他的餐點，意外引發網友討論。

中國網友不忍了開轟！還嗆台灣腔很滑稽

然而有疑似中國網友以簡體字發文表示，在中國大陸「問的」發音是「wen」，根本不存在「ven」這個說法。看到有些台灣人調侃「大陸人經不起口音調侃玩梗」的時候，他就滿頭問號：「你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎？」

原po還說，中國粉紅叫台灣人「灣灣」的原因，就是因為台灣人像不成熟的小孩，介於普通話和方言之間的「台灣腔」很滑稽，「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏來ven去簡直倒反天罡。」

中國沒有ven這個音？Threads上引發論戰。（翻攝自Threads）

眾人反譏「venty真多」 這個音到底哪裡來的？

不過台灣網友們也不是省油的燈，直接湧入該貼文下留言反擊：「你venty真多」「沒人ven你意見」「你ven東ven西的」，還有人反問，既然如此那麼為什麼「微信轉帳」是「V」我50，而不是「W」我50？還有人開玩笑說，為什麼星巴克最大杯叫Venti？「因為就你VENTI最大」。相關論戰延伸上千則留言，甚至開出其他貼文戰昶。

許多台灣人從中國的電視劇或是新聞報導都常聽到，忠國會將「w」的音發成「v」，例如「問題」念成「ven題」、「微信」念成「ve信」、「為什麼」念成「vei什麼」，那麼為何這個中國網友會說沒有這個音呢？原來這個問題在中國也有人討論過，事實上，中國規範的普通話裡，確實沒有「v」的音，是受到多數地區的方言影響，不斷演變下，才會讓這個發音被越來越多人接受。

