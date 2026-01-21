「我再ven一次」哏爆紅！網挖大S早年神模仿感嘆：真的走很前面

大S早就玩過「vei」哏，網友感嘆：「她真的走得很前面」。（資料照片）

近日有網友在社群平台 Threads 分享自己在早餐店巧遇大陸顧客的趣事，並模仿對方口音脫口而出一句「我再ven（問）一次」，魔性語調瞬間引發大量轉傳與模仿，成為近期最夯的網路口音哏。隨著話題延燒，竟有網友挖出已故女星大S（徐熙媛）多年前就曾精準模仿過類似的大陸口音，讓不少人感嘆：「她真的走得很前面。」

大S於2010年嫁給汪小菲，曾多次在綜藝節目中分享婚姻生活趣事，有次在王偉忠主持的節目中，現場模仿起汪小菲的北京口音，尤其對對方講話時習慣在句尾加上「兒」字印象深刻。

大S透露，汪小菲說話時「什麼字後面都要加個兒」，例如總是叫她「寶貝兒」，讓她乾脆也依樣畫葫蘆回敬，「然後我就說寶貝兒哦，所以我以後都叫他寶貝兒，因為他什麼字後面都加兒」。她更爆料，汪小菲常把「為什麼」講成「Vei什麼」，還有一次語重心長對她說：「妳做人不要太較真兒」，結果大S聽不懂，只好請對方講慢一點，還逐字確認：「較、真、兒嗎？」逗得一旁的小S與王偉忠笑到不行。

相關片段近日再度被翻出，與如今Threads上流行的「ven」口音哏形成巧妙呼應，留言區湧入大量懷念聲浪：「模仿Vei 的始祖，我要笑死」、「聽到 Vei 什麼第一個想到的就是大S的這個片段」、「真的走很前面，還真走了」、「大S真的又美又搞笑，真的好想她」、「笑著笑著就想念大S」。

也有網友感性表示，當年還沒有 Threads，大S卻早已幽默捕捉語言差異帶來的笑點：「因vei 那時候還沒有threads 」、「好希望她還在，可以跟大家一起笑看ven vei」。一段舊影片，再次讓人想起大S獨特的機智與幽默，成為不少人心中難以取代的經典畫面。

