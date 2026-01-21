「我再ven一次」爆紅引口音論戰 陸網友反嗆「台灣腔很滑稽」玩哏到破防

社群平台Threads近日瘋傳一段模仿中國人口音的影片，不過該影片也引來部分中國網友不滿。（示意圖／翻攝自pixabay）

社群平台Threads近日瘋傳一段模仿中國人口音的影片，影片中一名女子對著鏡頭模仿說話，脫口而出一句「我再ven（問）一次」，意外成為網路迷因，引發大量網友跟風拍攝模仿影片。不過該影片也引來部分中國網友不滿，認為遭到嘲諷，雙方圍繞「ven是否存在」與「口音能否被調侃」爆發激烈論戰。

該影片最早由一名網友於去年10月在Threads分享，實際拍攝時間為2年前。影片內容中，女子描述自己在早餐店遇到中國人的經驗，並模仿對方口音笑稱：「兄弟們，我再ven一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅。」現場不斷傳來笑聲。影片曝光後迅速爆紅，截至目前已累積超過31萬人按讚、4.5萬次轉貼。

隨著影片擴散，越來越多台灣網友加入模仿行列，「我再ven一次」也成為Threads上的熱門用語。然而部分疑似來自中國的網友對此表達強烈不滿，認為台灣網友是在刻意嘲諷中國口音。

一名中國網友以簡體字發文反擊，直言：「在大陸問的發音是『wen』，根本不存在『ven』這個說法。」他更進一步抨擊，認為被嘲笑的其實是福建口音，而非整個中國，並反嗆：「全國人民都知道這種介於普通話和方言之間的『台灣腔』很滑稽。」甚至直言台灣人「像不成熟的小孩」，相關言論引發更多爭議。

另有中國網友試圖緩頰，指出「ven」其實並非全中國普遍現象，「中國只有不到四分之一的人會這樣讀，大部分人是無感的。」他舉例表示，就像台灣人將「和」念成「汗」、中國念成「河」，即使反覆模仿也不至於「破防」，並笑稱：「我一開始還以為ven是台灣人用來罵中國人的詞。」

相關貼文進一步延燒論戰，不少台灣網友湧入留言反擊，「台灣口音被你們開玩笑多久了，怎麼被講一次就玻璃心碎了？」、「我跟中國人互動最大的感慨就是你們對玩笑話的接受度很低，例如我以前有個中國同學，上課總是睡過頭遲到，要我幫忙佔位，我也不介意就是了，但他來了之後我隨口開玩笑說你是睡美人嗎？他反而不高興了」、「你們隨便灣灣的叫，我們ven一下就崩潰，玩不起又愛挑釁，都給你們贏」、「你別說你沒聽過ven，我前任西安人就是ven來ven去的。」

甚至有網友感慨：「『我再ven一次』是近年少有，能讓年輕人瞬間意識到自己根本不是什麼中國人的神奇咒語。」此外，也有香港網友幽默加入討論，「作為一個普通話很爛的香港人，完全聽不出差別，所以感受不到笑點，我連商場和香腸都分不出來」、「畢竟本來就是在嘲笑中國北方人的哏，粵語體系不懂完全沒關係」。



1股就能領股東紀念品！網曝高CP公司名單：適合家庭 「這張」現正便宜慢了就沒