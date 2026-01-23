「我再ven一次」爆紅是什麼哏？她神模仿影片曝光 惹怒中國人

一名女子在學中國人的口音，影片意外在Threads上爆紅。（圖／翻攝Threads／＠ccc_tou）

近期在社群平台Threads上瘋傳一段模仿中國口音的影片，一名女子以誇張語氣說出「我再ven（問）一次」等台詞，迅速引起大批網友關注與模仿。影片爆紅同時，也意外引發台灣與中國網友間關於語音、腔調的爭論。

該影片最早由一名網友於2025年10月上傳，實際為2023年拍攝。畫面中，一名女子描述自己在早餐店遇到中國人的經歷，模仿對方口音說出：「兄弟們，我再ven一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯」、「我再vvven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅」並搭配現場其他人的笑聲。影片曝光後引發廣泛迴響，至今累積逾30萬人按讚、突破1200萬次瀏覽。

影片中，「我再ven一次」等台詞搭配特殊語調，加上字幕強調「ven」字眼，令許多網友認為模仿效果極佳，也進一步激起模仿潮，同時也引來部分中國網友反感。一名中國網友在Threads發文表示，普通話中「問」的發音為「wen」，並無「ven」的讀音，質疑台灣網友模仿錯誤。他更批評：「看到有台灣人調侃『大陸人經不起口音調侃玩哏』，我就滿頭問號，你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎？」並指出中國網友稱台灣人為「灣灣」，就是覺得台灣人講話像「小學三年級朗誦腔」。

該名網友進一步指出：「你們沒意識到自己的口音有多滑稽，還ven來ven去，簡直倒反天罡。」此番言論引發更多台灣網友留言反擊：「你venty真多」、「我猜你是雙子座」、「沒人ven你意見」、「你笑我們的台灣腔幼稚，我們不能說你們的口音？」、「你知道為什麼星巴克tall grande venti中最大杯叫Venti嗎？因為就你VENTI最大」。

