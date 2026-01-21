「我再ven一次」爆紅 中網氣炸開戰

▲一名台灣網友日前模仿中國人在早餐店說「我再ven（問）一次，有沒有人要吃我的豬排蛋餅」的模樣，在社群平台上爆紅。示意圖。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 一個「問」字發音，讓中國與台灣的網友在社群上吵翻天！一名台灣網友日前模仿中國人口音，在鏡頭前說「我再ven（問）一次」，吸引許多人爭相模仿，近來更在社群平台上掀起「ven化大革命」。不過這也惹的中國網友不高興，駁斥根本沒有「ven」的說法，直指台灣人調侃中國口音「很荒謬」，更反嗆「台灣腔很滑稽」，引發論戰。

一名台灣網友在去年10月在Threads分享2年前拍攝的影片，還原自己在早餐店遇到的「很吵的中國人」的經驗，她模仿對方的口音說「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要吃我一塊我的豬排蛋餅」，讓全場笑翻。該影片分享至今已有超過31萬人按讚、超過4.5萬人轉貼。

廣告 廣告

影片爆紅後，不少網友爭相模仿，卻也掀起中國網友不滿。一名中國網友表示，在中國大陸「問的」發音是「wen」，根本不存在「ven」這個說法，還說：「看到有台灣人調侃『大陸人經不起口音調侃玩哏』，我就滿頭問號，你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎」。

這名網友更進一步指出：「知道粉紅為什麼叫你們『灣灣』嗎？就是字面意思，像不成熟的小孩。打開台灣電視節目，撲面而來的就是一群成年人操著小學三年級朗誦腔唱歌式的對話。」他更稱，「台灣腔」很滑稽，「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏ven來ven去簡直倒反天罡。」

▲中國網友不滿台灣網友「ven來ven去」，在社群平台上開轟。（圖／翻攝自Threads）

不過這名網友看似攻擊力滿滿的發言隨即被台灣網友神回覆，有人稱：「有ven過我意見嗎？」、「我再Ven一次」，各種將「ven」融入詞彙中的哏圖、改編各種歌詞有「ㄨ」的字連發，還有人嘲諷道：「你ven的很好，下次別ven了」、「你是不是在明知故Ven」，甚至有人開玩笑說：「有ven你意見了嗎？」

相關討論也意外引來更多中國網友加入論戰，針對「ven」一詞接連發文回應，使發音之爭持續延燒。不過有網友理性回應表示：「因為我們不同國，所以不要用自己國家的標準來檢討另一個國家的人，這樣的ven法，比較沒禮貌」，另一位網友則以英美關係為喻，回應原PO對英美口音互嘲的看法：「太好了，你也知道美國跟英國的關係，謝謝你支持台灣獨立。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

祖國沒忘記！中配「恩綺」回中國直播翻車 被公安帶走網酸爆

學術泰斗成共諜！法教授帶中國團參觀敏感地區 涉間諜罪恐關15年

生活費半年400萬！中國留學生日本街訪自爆「找陪酒」花最多