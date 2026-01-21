「我再ven一次」爆紅！大S竟是「vei什麼」始祖 模仿汪小菲片段被挖出

娛樂中心／綜合報導

台灣網友和中國網友因「ven」口音發生論戰。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友在社群平台Threads分享在早餐店巧遇中國人的故事，並模仿對方口音「我再ven（問）一次」，意外在網路上爆紅。隨後有人發現，已故女星大S（徐熙媛）早模仿過中國口音，讓網友不禁感嘆：「真的走很前面，還真走了。」

大S其實才是模仿「vei」的始祖。（圖／翻攝自Threads）

大S 2010年嫁給汪小菲，婚後曾在王偉忠的節目模仿汪小菲的北京口音，透露對方「為什麼」3字總是講成「vei什麼」，甚至講話尾音一定要加個「兒」，「他每次都叫我寶貝兒，然後我就說寶貝兒哦，所以我以後都叫他寶貝兒，因為他什麼字後面都加兒」，有次汪小菲跟她聊天，脫口「妳做人不要太較真兒」，更讓大S完全聽不懂。

大S模仿汪小菲說話都要加「兒」字。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，網友紛紛直呼「模仿Vei 的始祖」、「聽到Vei 什麼第一個想到的就是大S的這個片段」、「會不會小菲其實叫小威」、「好想念大S」。不過，隨著「vei（為）什麼」、「ven（問）一次」口音哏爆紅，一名中國網友不滿表示，中國發音是「wen」，根本不存在「ven」的說法，認為台灣腔很滑稽好笑。

