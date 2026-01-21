「我再ven一次」爆紅…小粉紅怒嗆台灣腔幼稚！釣出網友「貼1圖」反擊

「我再ven一次，有沒有人要吃豬排蛋餅」成了最近新興的網路熱哏。示意圖。取自PIXABAY



近日社群平台Threads上流傳一段影片，有網友模仿中國人在早餐店大聲說話，「我再ven（問）一次，有沒有人要吃我的豬排蛋餅」，口音維妙維肖，刻意將「問」說成「ven」，掀起大批台灣網友模仿，也有人在發文時直接把「問」打成「ven」，形成一波網路玩哏風潮，然而，也有中國網友因此不開心了。

這段爆紅的影片其實早在去年就已經被上傳，原PO描述自己在早餐店遇到中國人不斷跳針大聲詢問，除了「我再問一次，有沒有人要吃豬排蛋餅」、「我再問一次，有沒有人分四片大總匯？」把「問」講成「ven」之外，「謝謝阿婆」、「我猜你是xx座，因為你B話特多」也成了網路熱哏，原始影片至今已累積千萬觀看與33萬按讚數。

不過，台灣網友大量玩梗及瘋傳後，一名疑似來自中國的網友以簡體字發文反擊，強調中國大陸「問」的標準發音是「wen」，「根本不存在『ven』這個說法」，他每每看到台灣網友調侃「大陸人經不起口音玩梗」行為就滿頭霧水，更進一步諷刺，中國粉紅叫台灣人「灣灣」的原因，就是因為台灣人像不成熟的小孩，介於普通話和方言之間的「台灣腔」很滑稽，「你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏來ven去簡直倒反天罡。」

該名網友的發言曝光後，隨即引起大量台灣網友回擊，不少台灣網友紛紛留言反嗆，「你venty（問題）真多」、「沒人ven你意見」、「既然不存在『V』這個說法，那我就只ven一句，一句就好，為什麼微信轉帳是『V』我50，不是『W』我50」、「你笑我們的台灣腔幼稚，我們不能說你們的口音？」、「軍機整天飛來飛去，又切個電纜。就ven一下，反應怎麼那麼大？」

還有網友直接貼出中國論壇的討論截圖，指出中國內部其實也曾討論過「ven」的發音問題，並提到最早是北方人受到方言影響，長時間不斷演變下，才讓這個發音越來越普遍，大家也就習以為常，就連中國的普通話水平測試也早已允許「v」的發音存在。

中國國內也會討論v和w的發音區別。翻攝自Threads

