「我再ven一次」爆紅！小粉紅惱羞嗆台灣腔滑稽 台人回敬1圖打臉

生活中心／朱祖儀報導

一名女網友模仿在早餐店遇到的中國人而爆紅。（示意圖／資料照）

近來社群平台瘋傳一段影片，有網友模仿中國人口音「我再ven（問）一次」，在網路上爆紅，超過17萬人轉發。但沒想到一名中國網友卻不滿表示，「根本不存在『ven』這個說法」，還嘲笑台灣腔可笑，文章曝光後，吸引許多台人湧入論戰。

一名網友在去年10月Threads分享2年前的影片，分享自己在早餐店遇到中國人的狀況，並模仿對方的口音說，「兄弟們，我再ven（問）一次，有沒有人要跟我一起分一個四片大總匯…我再vvven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅。」影片曝光至今吸引上千萬人瀏覽、32萬人點讚，現在也經常會看到有人在發文，故意把「問」打成「ven」。

廣告 廣告

不過一名中國網友不滿表示，在中國大陸問的發音是「wen」，根本不存在「ven」的說法，還說「知道粉紅為什麼叫你們『灣灣』嗎？就是字面意思，像不成熟的小孩。打開台灣電視節目，撲面而來的就是一群成年人操著小學三年級朗誦腔唱歌式的對話」，認為台灣腔很滑稽好笑。

台灣網友和中國網友因「ven」口音發生論戰。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過台灣人隨即湧入回擊，「你venty真多」、「既然不存在『V』這個說法，那我就只ven一句，為什麼微信轉帳是『V』我50，不是『W』我50」、「沒人ven你意見」、「你笑我們的台灣腔幼稚，我們不能說你們的口音？」、「笑了，你們可以取笑台灣的口音，但無法容忍他國取笑中國口音」、「軍機整天飛來飛去，又切個電纜，就ven一下，反應怎麼那麼大」、「連ven都不能ven。」

還有一名網友表示，「你國自己的論壇就ven過這個ven題了好嗎？而且你國普通話考試還接受ven音」，並貼出中國論壇證實「ven發音」用法的截圖，看到文章內指出，語音會隨時代演變，中國普通話水平測試現在已經允許這個音的存在。

台灣網友貼出中國論壇的討論反擊。（圖／翻攝自Threads）

更多三立新聞網報導

韓國出境新規！「託運1物」慘被開行李檢查 一票人驚：之前都沒事

校園掛「簡體字布條」被家長投訴！老師抱怨反被轟爆：這裡是台灣

請旅行社代辦簽證！他回國被通知「台灣身分沒了」 原因曝光

買50萬還不夠！23人去中國旅遊「遭鎖商場」 導遊嗆：不買就取消行程

