「我再Ven一次」跟中風有關？ 醫：口音突變合併這些症狀要當心

【健康醫療網／記者林則澄報導】網路迷因「我再Ven一次」引發網友熱議，也有人好奇「口音突然改變」是否為中風前兆。長庚醫院神經科顧問醫師施茂雄說，中風較常見的是突然咬字不清，或出現大舌頭般的結巴，而除了表達困難外，也可能有聽不懂別人說話的語言理解問題，但較不會發生明明表達暢通，卻只有「口音從A變B」的情況。

中風語言障礙怎麼來？理解、表達位置不同

施茂雄醫師受訪時表示，典型的中風患者可能突然出現表達力變差、咬字含糊不清，或大舌頭般的結巴，甚至是語言理解出問題，以致於聽不懂別人所說的話。他進一步說，這類語言障礙多與大腦左半球特定區域受影響有關，理解力受損常見與左側顳葉後部或顳頂交界相關；表達力受損則常與左側額葉語言區相關，但不太會出現明明能言善道，只是口音從國語變台語，或從北部腔調變成南部腔調這種「轉換口音」的狀況。

只看「口音變化」不夠 國健署推F.A.S.T辨識

此外，僅憑語言能力變化，通常無法判定是否為中風，衛生福利部國民健康署就曾提到，辨識中風的口訣是「F.A.S.T」，其中「Face」是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「Arm」是請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂；「Speech」是請患者讀一句話，觀察是否清晰完整；「Time」是立刻送醫，把握「急性中風搶救黄金3小時」。

中風多為突然發作 「慢性中風」像舊疾復發

施茂雄醫師也說，中風多半是「突然發作」，而坊間所說的「慢性中風」則較接近「以前曾中風，之後又復發或惡化」，若血管是長期狹窄導致慢性低灌流，臨床多以慢性腦血管病變或血管性失智症風險評估，若非血管性失智症，則將進一步確認是否為暫時性腦缺血（TIA）或急性腦梗塞。

症狀一下就好也宜就醫 恐是中風警訊或TIA

至於「症狀只出現一下子就不見」是否該就醫，施茂雄醫師仍建議「要」，因五官歪斜、手部無力下垂、說話含糊不清等情況，若短暫出現後又改善，代表腦部某些地方曾發生「瞬間功能障礙」，原因可能是暫時性腦缺血，也可能是症狀較輕的中風，而若相關症狀持續超過一天，臨床上通常會較傾向以中風來看待，而不是只當作暫時性腦缺血。

缺血、出血中風差在哪？誘發因子與表現一次看

他也提到，缺血性中風是血管阻塞所致，常見誘發因子是身體循環不佳或水分不足，導致血液黏稠，若能在黃金時間內就醫，痊癒機會大；出血性中風則是血管破裂所致，危險因子為高血壓，通常會造成立即性的組織破壞，患者有時會合併頭痛與嘔吐，預後未必較理想。

中風前兆未必明顯 猜症狀不如管好風險因子

施茂雄醫師指出，僅少數人在中風發作前有明顯預兆，當過度勞累、飲食不正常、嚴重脫水時，缺血性中風的風險可能上升；長期壓力大、脾氣暴躁，或有高血壓病史時，出血性中風的風險則會增加。他強調中風是可預防的疾病，民眾平時把風險因子控制好，例如控制三高、戒菸等，比起臨時去猜「哪個症狀是不是前兆」來得實際。

天冷血壓易飆升 保暖外「水喝夠」也很關鍵

近期天氣忽冷忽熱，施茂雄醫師也說，中風在冬季相對夏季常見，因天氣變冷時血管收縮、血流降低，血壓往往也較高，因此在氣溫變化大時，除了透過衣物禦寒，避免讓血壓隨溫度冷熱刺激劇烈波動，更要每天喝足至少1500毫升的水，而不是等到口渴才喝，「水喝不夠，常是中風的誘發因素之一，這點臨床上很多醫師都沒有強調，我覺得很可惜。」

